PSU ranked as a top-10 team; Lions a favorite vs. Auburn, more: Newsstand

Welcome to Whiteout week, Penn State fans. The Nittany Lions are ready for a top-25 clash with Auburn, as the Tigers visit Beaver Stadium this Saturday for a 7:30 p.m. showdown with head coach James Franklin's team, and the sold-out stands will feature almost everyone wearing white clothing from head to toe. Let's dive into the top tweets and headlines about the Penn State Nittany Lions and college football in general for Sept. 13.

Penn State coach James Franklin looks on during the win over Ball State. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

The new rankings are out, and Penn State is No. 10 in The Associated Press top-25 and just outside of it in the USA Today Coaches Poll at No. 12.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgY29sbGVnZSBmb290YmFsbCBBUCBwb2xsIGFmdGVyIFdlZWsg MiDirIfvuI88YnI+PGJyPjEuIEFsYWJhbWE8YnI+Mi4gR2VvcmdpYTxicj4z LiBPa2xhaG9tYTxicj40LiBPcmVnb248YnI+NS4gSW93YTxicj42LiBDbGVt c29uPGJyPjcuIFRleGFzIEEmYW1wO00gPGJyPjguIENpbmNpbm5hdGk8YnI+ OS4gT2hpbyBTdGF0ZTxicj4xMC4gUGVubiBTdGF0ZTwvcD4mbWRhc2g7IFNw b3J0c0NlbnRlciAoQFNwb3J0c0NlbnRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9TcG9ydHNDZW50ZXIvc3RhdHVzLzE0MzcxMjMxMDkzNzk3 ODQ3MDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEyLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIGluIHRoZSBwb2xsczo8YnI+4qyG77iPMSBzcG90 IHRvIE5vLiAxMCBpbiB0aGUgQVAgVG9wIDI1OiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vVkxKUzFicjdpNiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1ZMSlMxYnI3aTY8L2E+ PGJyPuKshu+4jzEgc3BvdCB0byBOby4gMTIgaW4gdGhlIENvYWNoZXMgUG9s bDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3FFVWRYOFl0M1UiPmh0dHBzOi8v dC5jby9xRVVkWDhZdDNVPC9hPjxicj48YnI+QXVidXJuIGlzIDIyLzIwPGJy Pjxicj4o8J+TuE1hdHRoZXcgTyYjMzk7SGFyZW4vVVNBIFRvZGF5IFNwb3J0 cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3o2M3dnOUNzZHgiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS96NjN3ZzlDc2R4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcmsgV29nZW5y aWNoIChATWFya1dvZ2VucmljaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9NYXJrV29nZW5yaWNoL3N0YXR1cy8xNDM3MTI2OTYwNDM4NzI2NjY0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMiwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

If you want to remember the last Whiteout, the official team account has you covered with a look back at that Michigan timeout to start the game in 2019.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb29kIE1vcm5pbmc8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN1AyN0d6 UWxZQSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdQMjdHelFsWUE8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgUGVubiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBlbm5TdGF0ZUZiYWxsKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsL3N0YXR1 cy8xNDM3Mzk1MDEwNzk0NzA4OTk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Saquon Barkley returned to the field after missing most of last season with an ACL injury.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TYXF1b24gc2FpZCBpdOKAmXMgYSBibGVzc2luZyB0byBnZXQgYmFj ayBvdXQgdGhlcmUgYnV0IGhl4oCZcyBkaXNhcHBvaW50ZWQgYnkgdGhlIGxv c3MuIEhlIHRvb2sgc29tZSBzaG90cywgYW5kIG5vdGhpbmcgYWxhcm1lZCBo aW0uIFRoYXTigJlzIGEgcG9zaXRpdmUgc2lnbi48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW4g U2Fsb21vbmUgKEBEYW5fU2Fsb21vbmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRGFuX1NhbG9tb25lL3N0YXR1cy8xNDM3MjA4NzAwOTA5OTg5 ODg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMywgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Headlines of the day

Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!

Quote of the day