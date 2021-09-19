 Penn State Football Recruiting: Recruits react to White Out win over Auburn at Beaver Stadium
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Sights & Sounds: Recruits react to Penn State's White Out win over Auburn

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
@RivalsSnyder

In addition to the reactions we've gathered so far on Blue White Illustrated, many of Penn State's top recruiting prospects have made their feelings known via social media following last night's exciting White Out win over Auburn.

We put together some of the best tweets, photos and videos for fans to get a feel for what prospects thought of last night's atmosphere in Beaver Stadium.

Recruiting: Check out the complete Auburn Visitor List

The Penn State Nittany Lion football program hosted over 100 prospects for their White Out win over Auburn.
Philadelphia native Jameial Lyons had some strong words for Penn State football's White Out experience Saturday night.

QBs Drew Allar & Ryan Montgomery

Saf. Kahlil Ali & WR Ejani Shakir

CB Jordan Allen

OL Alex Birchmeier

WR Tyseer Denmark

WR Zion Fowler

CB Dante Lovett

DL Jameial Lyons

OL Maleek McNeil

Ath. Cameron Miller (2025)

DT Sydir Mitchell

DL Ronel Nukah

OL Josh Padilla

LB Tony Rojas

CB Amare Snowden

OL Antonio Tripp

OL Fletcher Westphal

Ath. Mekhai White

DT Jahsear Whittington

Ath. Thomas Williams

CB Kenneth Woseley

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