Sights & Sounds: Recruits react to Penn State's White Out win over Auburn

In addition to the reactions we've gathered so far on Blue White Illustrated, many of Penn State's top recruiting prospects have made their feelings known via social media following last night's exciting White Out win over Auburn.
We put together some of the best tweets, photos and videos for fans to get a feel for what prospects thought of last night's atmosphere in Beaver Stadium.
Recruiting: Check out the complete Auburn Visitor List
QBs Drew Allar & Ryan Montgomery
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