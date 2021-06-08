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BWI Photos: Whiteout Camp

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
@RivalsSnyder

Penn State hosted over 100 potential Division I prospects Sunday for its Whiteout Camp. Although the media wasn't allowed inside the facility this year, Blue White Illustrated's Ryan Snyder was outside to see who all made the trip. Check out out photo gallery below.

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