Barbour picked for NCAA committee; Parsons on Hard Knocks, more: Newsstand

Hard Knocks is back, Penn State single game tickets are not cheap, especially for the top home games of the year, and Sandy Barbour has been named to a new NCAA committee. Those headlines lead the daily newsstand for Aug. 11, but we'll also look at some other tweets and stories from around Penn State and the college football world. Let's get to it.

Penn State Vice President for Intercollegiate Athletics Sandy Barbour, shown here in a file photo, has been named to a new NCAA committee. Photo courtesy of Penn State Athletics

Tweets of the day

The NCAA has formed a constitutional committee "to propose ideas to reshape college sports," and Penn State Vice President for Intercollegiate Athletics Sandy Barbour is one of 23 people selected to be on it. "Each of the appointees offers important insight on the transformation that's needed for the future," NCAA President Mark Emmert said in a released statement. "The time is now for substantive change. And future change must focus on serving student-athletes." Besides her duties at Penn State, Barbour was also on the Big Ten's return to play committee last year.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OQ0FBIEJvYXJkIG9mIEdvdmVybm9ycyBhbm5vdW5jZXMgQ29uc3Rp dHV0aW9uIENvbW1pdHRlZSBtZW1iZXJzLCB0byBwcm9wb3NlIGlkZWFzIHRv IHJlc2hhcGUgY29sbGVnZSBzcG9ydHM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9yTjRMZ0RqUW1UIj5odHRwczovL3QuY28vck40TGdEalFtVDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2VZbVpBbzY0WVAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9lWW1aQW82NFlQPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluc2lkZSB0aGUgTkNBQSAo QEluc2lkZXRoZU5DQUEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SW5zaWRldGhlTkNBQS9zdGF0dXMvMTQyNTE4NDg1NjcxMjEzMDU2MD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

"Hard Knocks," the award-winning HBO program that goes behind the scenes of an NFL training camp, is in Dallas this year, which means Cowboys' first-round pick Micah Parsons will be getting plenty of camera time prior to his first regular season game. Here are some clips that have been passed around social media from the season debut on Tuesday night.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIG5ldyBjbGlwIGZyb20gTkZMIEZpbG1zIGFuZCDigJxIYXJkIEtu b2NrcyzigJ0gdGhpcyBvbmUgb2YgQ293Ym95cyByb29raWUgTEIgTWljYWgg UGFyc29ucyBpbXByZXNzaW5nIERhayBQcmVzY290dCBlYXJseSBpbiB0cmFp bmluZyBjYW1wLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veVBkdXpiRkc0dSI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3lQZHV6YkZHNHU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlj aGFlbCBHZWhsa2VuIChAR2VobGtlbk5GTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9HZWhsa2VuTkZML3N0YXR1cy8xNDI0MDY0MTI2MzQzNTE2 MTYzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA3LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3QgbWF5byBvbiB0aGUgZ2xpenppZXMg8J+YlvCfmII8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2FoaFBhcnNvbnMxMT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWljYWhoUGFyc29uczExPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IYXJkS25vY2tzTm93P3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGFyZEtub2Nrc05v dzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL25WZnlGVGFDd1EiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9uVmZ5RlRhQ3dRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5GTCBGaWxt cyAoQE5GTEZpbG1zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05G TEZpbG1zL3N0YXR1cy8xNDI1MTU0OTg5NjM1MzQ2NDM3P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWNhaGhQYXJz b25zMTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pY2FoaFBhcnNvbnMxMTwv YT4gZ2V0dGluJiMzOTsgaW4gdGhhdCBzY2FyeSBwbGFjZS4g8J+YpDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IYXJkS25vY2tzP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGFyZEtub2Nrczwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ViemNUa0d4VnciPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS91YnpjVGtHeFZ3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5GTCBGaWxtcyAo QE5GTEZpbG1zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05GTEZp bG1zL3N0YXR1cy8xNDI1MjgyNDM3MzM3MTU3NjMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

On the recruiting front, Class of 2023 Georgia linebacker Raylen Wilson put Penn State in his top-12, while Class of 2022 receiver Andre Greene Jr. shared photos from a visit to State College earlier this summer.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+VG9wIDEyISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvTExQP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j TExQPC9hPvCflYogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IYXll c2Zhd2NldHQzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIYXllc2Zhd2NldHQz PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUFJQdnRpak56MSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL1BSUHZ0aWpOejE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmF5bGVuIFdp bHNvbiAoQFdpbHNvblJheWxlbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9XaWxzb25SYXlsZW4vc3RhdHVzLzE0MjUxMjkwNjc0NjkyMzAwODE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgQ29hY2ggRnJhbmtsaW4gYW5kIENvYWNoIFN0dWJi bGVmaWVsZCBmb3IgaGF2aW5nIG1lLiBJIGxlYXJuZWQgYSBsb3QgYWJvdXQg d2h5IFBlbm4gU3RhdGUgaGFzIGFuZCB3aWxsIGJlIHN1Y2Nlc3NmdWwuIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUFyZT9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dlQXJlPC9hPvCfpoHw n5KZIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80YzkwdVJEcmpFIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vNGM5MHVSRHJqRTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbmRyZSBHcmVl bmUgSnIgKEBEcmVHcmVlbmVKcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9EcmVHcmVlbmVKci9zdGF0dXMvMTQyNTE0NDc3MTQ3MTkzNzUzOT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Former Penn State and Mississippi State quarterback Tommy Stevens has been waived by the New York Giants about a week after they signed him to be a tight end.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3JtZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZW5u U3RhdGVGYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGVublN0YXRlRmJh bGw8L2E+IHF1YXJ0ZXJiYWNrIFRvbW15IFN0ZXZlbnMmIzM5OyB0aW1lIHdp dGggdGhlIE5ldyBZb3JrIEdpYW50cyBkaWRuJiMzOTt0IGxhc3QgbG9uZzxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zZnE3UlJubUdSIj5odHRwczovL3QuY28v M2ZxN1JSbm1HUjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgRGFpbHkgQ29sbGVnaWFu IChARGFpbHlDb2xsZWdpYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vRGFpbHlDb2xsZWdpYW4vc3RhdHVzLzE0MjUxMzEzOTQ5OTMzNzMxODg/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Headlines of the day

Quote of the day