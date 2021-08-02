Sights & Sounds: Penn State football hosts targets, commits at Lasch Bash
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Penn State Nittany Lions football closed out the month of July with the Lasch Bash, one of its signature recruiting events every year,
Numerous important prospects from the 2022, 2023 and 2024 classes were on hand for the event, along with several prospects who have already committed to Penn State.
Below, find everything you need to see from the weekend in Blue White Illustrated's Sights and Sounds feature.
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