 Penn State Nittany Lions Football: Photo Gallery from 2021 media day
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BWI Photos: 2021 Penn State Media Day

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
@RivalsSnyder
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Blue White Illustrated photographer Steve Manuel was inside Beaver Stadium Saturday to take in all the sights from Penn State's 2021 media day. Check out his photo gallery here!

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