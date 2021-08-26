 Penn State football practice notes; who the TD, takeaway kings were in camp, more: Newsstand
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Who were PSU's TD, takeaway kings in camp? Inside practice, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Penn State opened practice to the media for about 20 minutes on Wednesday night, and following it, head coach James Franklin met the media alongside tight ends coach Ty Howle, safety Jaquan Brisker, and tight end Brenton Strange.

News and notes from that availability headline Thursday's newsstand, but it is hardly the only bit of information that Nittany Lions fans need to know.

Let's get to the top tweets and headlines for Aug. 26.

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Tweets of the day

As promised, we're going to focus plenty on what we saw, heard, and learned about during the final open set of drills during camp.

We'll start with the camp kings: Jaquan Brisker was the takeaway king as the player who secured the most turnovers while Ta'Quan Roberson and Winston Eubanks were the touchdown kings.

Here are some news conference observations from a variety of reporters:

We'd be remiss not to share this incredible NFL Films drone footage of the Dallas Cowboys' facility. Sure, it ties to Micah Parsons and Connor McGovern, but really, it's just an incredible way to spend a little more than three minutes.

Finally, former Penn State quarterback Matt McGloin will do some color commentary work for Big Ten Network this fall.


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Headlines of the day

Penn State Football 2021: 5 reasons for optimism, 4 reasons to worry: Kreiser, Victory Bell Rings

Penn State practice observations: Bauer, BWI

3 defining games for Penn State: Early season slate could end up deciding Nittany Lions’ 2021 season: Gallen, PennLive

Which Penn State freshmen have stood out during camp? Pickel, BWI

How Penn State Found Transfer Jewels in John Lovett and Arnold Ebiketie: Wogenrich, SI

3 James Franklin takeaways: Eckert, BWI

Penn State Football: Tight End Room Might Just Have Two No. 1 Options: Jones, Statecollege.com

Quote of the day

“It’s settled. It’s pretty obvious with the data and how we’ve been practicing.”

--PSU coach James Franklin about his backup quarterback battle. He declined to name the winner, however.

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