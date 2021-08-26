Who were PSU's TD, takeaway kings in camp? Inside practice, more: Newsstand

Penn State opened practice to the media for about 20 minutes on Wednesday night, and following it, head coach
James Franklin met the media alongside tight ends coach , safety Ty Howle , and tight end Jaquan Brisker Brenton Strange.
News and notes from that availability headline Thursday's newsstand, but it is hardly the only bit of information that Nittany Lions fans need to know.
Let's get to the top tweets and headlines for Aug. 26.
Tweets of the day
As promised, we're going to focus plenty on what we saw, heard, and learned about during the final open set of drills during camp.
We'll start with the camp kings:
Jaquan Brisker was the takeaway king as the player who secured the most turnovers while Ta'Quan Roberson and Winston Eubanks were the touchdown kings.
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Here are some news conference observations from a variety of reporters:
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We'd be remiss not to share this incredible NFL Films drone footage of the Dallas Cowboys' facility. Sure, it ties to
Micah Parsons and Connor McGovern, but really, it's just an incredible way to spend a little more than three minutes.
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Finally, former Penn State quarterback
Matt McGloin will do some color commentary work for Big Ten Network this fall.
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