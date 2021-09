Where Penn State is on journey to 'elite' status; Lions-IU pick: Newsstand

The top tweets and headlines about the Penn State football program cover the current team, this weekend's game, recruiting, and the program as a whole. DKPittsburghSports takes a closer look at the Nittany Lions' path to 'elite' status three years to the day of James Franklin referencing it following a close home loss opposite Ohio State. A new recruiting offer went out Wednesday night, and ESPN's SP+ has picks and predictions in for this Saturday's slate, including PSU-Indiana. Let's dive into the Sept. 29 newsstand.

Penn State coach James Franklin looks out at the field during a recent game. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

The Lions' latest Class of 2023 offer went out to Alabama safety TJ Metcalf.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIGhhcyBleHRlbmRlZCBhbiBvZmZlciB0byAyMDIz IHNhZmV0eSBUSiBNZXRjYWxmIGZyb20gQWxhYmFtYTxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9ROHAzVTY2MHVnIj5odHRwczovL3QuY28vUThwM1U2NjB1Zzwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1VyOUtBRmxTZjAiPmh0dHBzOi8v dC5jby9VcjlLQUZsU2YwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJ5YW4gU255ZGVyIChA Uml2YWxzU255ZGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp dmFsc1NueWRlci9zdGF0dXMvMTQ0MzA0MDI5NDg0NTQ4NTA1Nj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Also on the recruiting front, BWI expert Ryan Snyder has logged a FutureCast for Texas receiver Omari Evans, who will pick the school of his choice on Saturday, in favor of Penn State. Maryland extended a late offer to the Class of 2022 recruit on Tuesday night, but this is shaping up to be a PSU-Rutgers battle.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXJ5bGFuZCBtYWtpbmcgYSBsYXRlIHB1c2ggd2l0aCBvbmUgb2Yg UGVubiBTdGF0ZeKAmXMgdG9wIDIwMjIgdGFyZ2V0czxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby84Rll3RVRybWI2Ij5odHRwczovL3QuY28vOEZZd0VUcm1iNjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1hHUG5pV2RoWkQiPmh0dHBzOi8v dC5jby9YR1BuaVdkaFpEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJ5YW4gU255ZGVyIChA Uml2YWxzU255ZGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp dmFsc1NueWRlci9zdGF0dXMvMTQ0MzA0ODM3MzE2NzMwMDYwOT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

On the NFL side of things, Cowboys' owner Jerry Jones had high praise for versatile defender Micah Parsons, who will stay at linebacker for now.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KZXJyeSBKb25lcyBvbiBDb3dib3lzIHJvb2tpZSBMQiBNaWNhaCBQ YXJzb25zOiDigJxIZeKAmXMgYXMgcHVyZSBhcyBtb3RoZXLigJlzIG1pbGsu IEhlIGp1c3QgYmFzaWNhbGx5IHN0ZXBzIG91dCB0aGVyZSBhbmQgZ2l2ZXMg eW91IGV2ZXJ5dGhpbmcgaGXigJlzIGdvdC4gTmF0dXJlIGdhdmUgaGltIHNr aWxscyBhbmQsIGJveSwgZG9lcyBoZSBrbm93IGhvdyB0byB1c2UgdGhlbS7i gJ08L3A+Jm1kYXNoOyBKb24gTWFjaG90YSAoQGpvbm1hY2hvdGEpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9ubWFjaG90YS9zdGF0dXMvMTQ0 Mjg1MDEwNTA0MDgwNTg5MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db3dib3lzIGRvbiYjMzk7dCBjdXJyZW50bHkgcGxhbiB0byBtb3Zl IE1pY2FoIFBhcnNvbnMgdG8gZnVsbC10aW1lIERFLiBXYW50IHRvIGNvbnRp bnVlIHRvIHV0aWxpemUgdGhlIHJvb2tpZSYjMzk7cyBmdWxsIG1lbnUgb2Yg dHJhaXRzIGF0IExCIHRvbywgRGFuIFF1aW5uIHRlbGxzIHVzLjwvcD4mbWRh c2g7IEpvcmkgRXBzdGVpbiAoQEpvcmlFcHN0ZWluKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvcmlFcHN0ZWluL3N0YXR1cy8xNDQyOTY1ODAw ODg5OTYyNTEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Finally, for this section, don't forget that it is stripeout Saturday when the Nittany Lions take on the Hoosiers. Here's how that looks in the social media graphic design world. Also, one expert has the Nittany Lions easily covering 12.5 points.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZem8J2Xp/Cdl6XwnZec8J2Xo/Cdl5gg8J2XovCdl6jwnZenIPCf lJw8YnI+PGJyPk1ha2Ugc3VyZSB5b3Uga25vdyB3aGF0IGNvbG9yIHlvdSYj Mzk7cmUgd2VhcmluZyB0byB0aGUgZ2FtZSBTYXR1cmRheSBuaWdodCDwn5S1 4pqq77iPPGJyPjxicj5MaW1pdGVkIHRpY2tldHMgYXZhaWxhYmxlOiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQmwzWkowQXhvVyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0Js M1pKMEF4b1c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAo QFBlbm5TdGF0ZUZiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsL3N0YXR1cy8xNDQzMDA2MDU1MDAxMzAwOTk1P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXQiIGRpcj0i bHRyIj7wn5OJ8J+kpuKAjeKZgu+4jyBXRUVLIDUgU1ArIFBJQ0tTIOKBie+4 j/CfmKg8YnI+PGJyPk1pYW1pIDMzLCBVVkEgMjU8YnI+TWFyeWxhbmQgMjUs IElvd2EgMjEhPGJyPlVHQSAzMiwgSG9ncyAxODxicj5NaWNoaWdhbiAyNCwg V2lzY29uc2luIDIzPGJyPk5EIDI1LjMsIENpbmN5IDI1LjIhPGJyPkJhbWEg MzcsIE9sZSBNaXNzIDI0PGJyPk9yZWdvbiAzNywgU3RhbmZvcmQgMjM8YnI+ RmxvcmlkYSAzNCwgVUsgMjM8YnI+QmF5bG9yIDI0LCBPU1UgMjM8YnI+UGVu biBTdCAzNiwgSW5kaWFuYSAxNTxicj5BdWJ1cm4gMjgsIExTVSAyNj88YnI+ VUNMQSAzMSwgQVNVIDI5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9UZUtCT1BF Yzg1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vVGVLQk9QRWM4NTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBCaWxsIENvbm5lbGx5IChARVNQTl9CaWxsQykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FU1BOX0JpbGxDL3N0YXR1cy8xNDQzMTkyNTc1NjI4 OTE0Njg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOSwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Headlines of the day

Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!

Quote of the day