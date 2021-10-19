 Penn State is likely to see Illinois' backup quarterback; What will James Franklin say about Sean Clifford's status?
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What will Franklin say about Clifford today? OSU-PSU time set: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Penn State is inching closer the second half pf the season starting, as the Nittany Lions will hit the practice field today to begin preparations for a six-game stretch that starts opposite Illinois on Saturday.

Speaking Monday to reporters in Champaign, Ill., Fighting Illini coach Bret Bielema said that the team is likely to start its backup quarterback at Beaver Stadium, while the program's defensive coordinator raved about Penn State's speed on offense.

In other news, a PSU-OSU kick time has been set, and all eyes are focused on James Franklin's 12:30 news conference, where the head coach is certain to be asked about the status of quarterback Sean Clifford.

Let's get into the newsstand for Oct. 19.

Penn State helmets sit waiting to be worn during pregame warmups at Wisconsin. BWI photo/Greg Pickel
Penn State helmets sit waiting to be worn during pregame warmups at Wisconsin. BWI photo/Greg Pickel

Tweets of the day

Franklin's typical game week news conference is back on the schedule at 12:30 p.m. after a week off because of the bye, of course. It's doubtful that the head coach will give any kind of substantive answer on Clifford's health considering how he tends to answer injury questions, but that won't stop those from being asked this afternoon.

It's likely to be former Rutgers passer Artur Sitkowski and not Brandon Peters under center for Illinois this weekend.

Fighting Illini coach Bret Bielema also had some pretty straightforward comments about his team's overall roster situation at the season's halfway point.

Penn State safeties coach Anthony Poindexter was honored at Virginia, where he played so well that he's now been inducted into the College Football Hall of Fame.

Ohio State will host Penn State for a primetime affair next weekend, as kickoff is set for 7:30 p.m. in Columbus.

Headlines of the day

Looking back and ahead midway through Penn State's football season: Scarcella, Reading Eagle

Pennridge head coach Cody Muller opens up about 2023 LB Phil Picciotti: Snyder, BWI

Like Penn State, Illinois faces QB uncertainty in Week 8: McGuire, Yahoo

Penn State football bowl projections: Where it's slotted ahead of Week 8: Pickel, BWI

Brutal schedule awaits Penn State amid mounting injuries at key positions: Juliano, Philadelphia Inquirer

Week 8 Recap: Pribula totals six TDs, 300+ yards on just nine pass attempts: Snyder, BWI

What to Expect From Penn State in the Season's Second Half: Wogenrich, SI

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Quote of the day

"You have to prepare for both. Both are extremely talented. Obviously, their starter is the starter for a reason, but Roberson came in there and showed some athleticism. He has a live arm and with two weeks of preparation he'll be comfortable in the system."

--Illinois defensive coordinator Ryan Walters on preparing for both of Penn State's quarterbacks.

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