 Two futurecasts submitted in favor of Penn State Football
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Two futurecasts submitted in favor of Penn State Football

Richard Schnyderite • BlueWhiteIllustrated
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@RivalsRichie

Nittany Nation has forecasted not one, but two different high schools recruits that our staff feels will join Penn State Football sooner rather than later.

Click Here to read more on the projected Nittany Lions now.

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