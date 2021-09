Tom Allen talks PSU; OSU to wear special jerseys against Lions: Newsstand

It’s the last Tuesday in October, and there is lots of Penn State Nittany Lions news to discuss as we head toward October. Indiana coach Tom Allen held his weekly news conference ahead of Saturday’s showdown at Beaver Stadium, and Ohio State will wear special uniforms when PSU visits next month. Let’s review those notes and other tweets and headlines to know about the Nittany Lions and college football on Sept. 28.

Beaver Stadium will host Penn State-Indiana this weekend.

Tweets of the day

We will start doing with news from Indiana’s Monday news conference, which includes updates about an injured Hoosier and more.

On the Penn State alumni front, Broncos’ receiver KJ Hamler will miss the remainder of the 2021 season.

Sean Clifford was picked as the Big Ten’s co-offensive player of the week.

Penn State had two of the Big Ten’s highest graded receivers, per PFF, against Villanova.

Headlines of the day

