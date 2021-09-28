 Tom Allen talks Penn State football; OSU to wear special jerseys against Lions: Newsstand
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Tom Allen talks PSU; OSU to wear special jerseys against Lions: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff

It’s the last Tuesday in October, and there is lots of Penn State Nittany Lions news to discuss as we head toward October.

Indiana coach Tom Allen held his weekly news conference ahead of Saturday’s showdown at Beaver Stadium, and Ohio State will wear special uniforms when PSU visits next month.

Let’s review those notes and other tweets and headlines to know about the Nittany Lions and college football on Sept. 28.

Beaver Stadium will host Penn State-Indiana this weekend.
Beaver Stadium will host Penn State-Indiana this weekend.

Tweets of the day 

We will start doing with news from Indiana’s Monday news conference, which includes updates about an injured Hoosier and more.

On the Penn State alumni front, Broncos’ receiver KJ Hamler will miss the remainder of the 2021 season.

Sean Clifford was picked as the Big Ten’s co-offensive player of the week.

Penn State had two of the Big Ten’s highest graded receivers, per PFF, against Villanova.

Headlines of the day 

What Indiana head coach Tom Allen & his coordinators said about Penn State ahead of Saturday’s matchup: Sauber, CDT

Penn State Notes: Iowa kick time announced; Clifford wins Big Ten honor: Pickel, BWI

Micah Parsons had a fantastic Monday Night Football debut vs. the Eagles: McGuire, Yahoo

Film Study: Penn State takes next steps, while others remain in latest win: Frank Carr, BWI

Nittany Lions Ranking Doesn’t Matter, but Once Again Knocking on the Door Does: Jones, Statecollege.com

Ohio State unveils alternate uniforms for Penn State matchup, urges fans to ‘scarlet the stadium’: Gallen, PennLive

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Quote of the day 

“We're going to keep the underdog mentality and all that. We know the confidence we have in the room and on the team, so it's all about getting better every single day and days like Wednesday can't happen again. We got to make sure that we are maximizing all the potential that we have every single day.”

—PSU QB Sean Clifford to reporters after the Villanova win.

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