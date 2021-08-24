The Alliance to be announced today; Brisker gets AP AA nod, more: Newsstand

The Big Ten, PAC-12, and ACC are expected to officially announce that they are forming an 'Alliance' on Tuesday, according to multiple reports.
Fans should not expect to hear much in the way of specifics this afternoon, but rather a broad overview of why the recently-rumored partnership is now moving forward in an official capacity.
In other news, Penn State safety
Jaquan Brisker was named to The Associated Press' 2021 preseason All-American second-team on Monday, and members of PSU's freshmen class had their first day of class yesterday.
It's time to take a look at the top Nittany Lions and college football tweets and headlines on Aug. 24.
Tweets of the Day
Yahoo Sports first reported late Monday night that a news conference featuring the leaders of all three conferences would be held on Tuesday, and ESPN now says that it will take place at 2 p.m. ET.
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Penn State's signing Class of 2021 was eager to show head coach James Franklin that they understand what it takes to be successful in the classroom after a camp experience that demonstrated what is needed on the field.
We won't share every single player's tweet because they're all pretty much the same, but here's a sampling of what they all wanted their coach to know:
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Moving on to some alumni news, one expert says Dallas is building its defense around
Micah Parsons while The Athletic reports that safety Nick Scott is getting closer to being ready for game action in Los Angeles.
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We'll wrap this section up with a quick basketball note and highlight that Penn State landed a historic commitment on Monday when
Jameel Brown picked the program.
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Headlines of the day
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Quote of the day
"I felt like Penn State was the right fit for me and my future. When I visited there, I really liked it a lot. I really liked the feel. Great campus. My family really liked it. So I just felt like it was the best place for me."
--
Jameel Brown to BWI about why he picked Penn State.
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