 Penn State football: Tangelo, Smith ink NIL deals, other Penn State athletes express interest
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Tangelo, Smith ink NIL deals, other Penn State athletes express interest

David Eckert • BlueWhiteIllustrated
Staff
@davideckert98
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As of Thursday, college athletes in Pennsylvania and several other states throughout the country can earn money by leveraging their name, image and likeness.

That means Penn State athletes across all 29 of the university's Division I athletic programs can now profit from NIL, and several big names on campus have already expressed an interest in doing so.

"We are excited the lawmakers in Pennsylvania passed law to allow our students to explore opportunities involving their name, image and likeness," an athletic department statement reads. "This law will give our students the same opportunities that students in states with NIL laws have to receive payment for the use of their name, image or likeness. We have always focused on preparing our students for a lifetime of impact and this new law will allow our students to grow their entrepreneurial spirit which they will carry with them long beyond their time at Penn State."

Some athletes have already inked deals, with others have expressed interest.

RELATED: Penn State’s July checklist: New commitments, a breather, NIL news & more

Derrick Tangelo — Football 

Brandon Smith — Football 

Sean Clifford — Football  

Sean Clifford posted on Instagram about NLI opportunities
Sean Clifford posted on Instagram about NLI opportunities (Sean Clifford/Instagram)

Roman Bravo-Young — Wrestling 

Myles Dread — Men's Basketball 

Mehki Flowers — Football Recruit 

Beau Bartlett — Wrestling 

Jamari Buddin — Football 

Jamari Buddin posted on Instagram about NLI opportunities
Jamari Buddin posted on Instagram about NLI opportunities

Rasheed Walker — Football 

Rasheed Walker posted on Instagram about NLI opportunities
Rasheed Walker posted on Instagram about NLI opportunities

Theo Johnson — Football 

Theo Johnson posted on instagram about NLI opportunities
Theo Johnson posted on instagram about NLI opportunities

Jordan Stout — Football 

Jordan Stout posted on Instagram about NLI opportunities
Jordan Stout posted on Instagram about NLI opportunities

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