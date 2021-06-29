 Penn State football recruiting: Sights and sounds from Penn State's weekend of recruiting visits
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Sights and sounds from Penn State's weekend of recruiting visits

David Eckert • BlueWhiteIllustrated
Staff
@davideckert98

Penn State football closed a frenetic June window last weekend, when it hosted 16 official visitors in total — including many commits — along with a handful of unofficial visitors.

Below are all the sights and sounds you need to see from the weekend:

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