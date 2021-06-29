Sights and sounds from Penn State's weekend of recruiting visits
Penn State football closed a frenetic June window last weekend, when it hosted 16 official visitors in total — including many commits — along with a handful of unofficial visitors.
Below are all the sights and sounds you need to see from the weekend:
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