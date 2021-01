BlueWhiteIllustrated - Senior Bowl: OL vs. DL (National)

MOBILE, Ala. - A mix of NFL Draft prospects from elite programs and small schools go head to head at the Reese's Senior Bowl.

OL: (listed in order of appearance)

Creed Humphrey - Oklahoma Sooners

Adrian Ealy - Oklahoma Sooners

Aaron Banks - Notre Dame Fighting Irish

Robert Hainsey - Notre Dame Fighting Irish

Brenden Jaimes - Nebraska Cornhuskers

Jake Curhan - Cal Bears

James Hudson III - Cincinnati Bearcats

Jaylon Moore - Western Michigan Broncos

Spencer Brown - Northern Iowa Panthers

Dillon Radunz - North Dakota State Bison

Quinn Meinerz - Wisconsin-Whitewater Warhawks

Robert Jones - Middle Tennessee State Blue Raiders

DL:

Osa Odighizuwa - UCLA Bruins

Ta’Quon Graham - Texas Longhorns

Jonathon Cooper - Ohio State Buckeyes

Patrick Jones - Pittsburgh Panthers

Rashad Weaver - Pittsburgh Panthers

Ade Ogundeji - Notre Dame Fighting Irish

Darlin Hayes - Notre Dame Fighting Irish

Shaka Toney - Penn State Nittany Lions

Tarron Jackson - Coastal Carolina Chanticleers

Elerson Smith - Northern Iowa Panthers