Sean Clifford is 'made of different stuff'; PSU-Iowa score picks: Newsstand

Friday's Penn State football newsstand is lead by a Sports Illustrated profile of starting quarterback Sean Clifford and score predictions ahead of the No. 4 Nittany Lions trip to No. 3 Iowa. CBS Sports also asks if the Hawkeyes' impressive turnover margin (+12) is sustainable, and there are plenty of notes around the internet today from offensive coordinator Mike Yurcich's call with reporters on Thursday. Let's dive into the newsstand for Oct. 8.

Penn State quarterback Sean Clifford is 'made of different stuff,' his high school coach told SI prior to Nittany Lions trip to Iowa. BWI photo

Tweets of the day

We'll mix it up from past days this week and start on the recruiting front. Penn State offered 2024 four-star Georgia tight end Landen Thomas on Thursday

Moving on to a trip down memory lane, Big Ten Network shared the clip of Trace McSorley's game-winning touchdown strike to Juwan Johnson from the 2017 triumph in Iowa City.

On the NFL front, Cowboys lineman Connor McGovern received praise on Thursday.

Former Penn State offensive coordinator Joe Moorhead is out of the hospital and back in Eugene after some kind of surgery both hospitalized and forced him to miss the Ducks' loss to Stanford last week. No specific diagnosis has been shared at this point in time.

Lions defensive end Arnold Ebiketie has been called a riser by one NFL draftnik.

Mike Yurcich had a great Q&A with reporters, and we'll close this section with highlights from it:

Headlines of the day

Quote of the day