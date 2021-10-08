Sean Clifford is 'made of different stuff'; PSU-Iowa score picks: Newsstand

Friday's Penn State football newsstand is lead by a Sports Illustrated profile of starting quarterback
Sean Clifford and score predictions ahead of the No. 4 Nittany Lions trip to No. 3 Iowa.
CBS Sports also asks if the Hawkeyes' impressive turnover margin (+12) is sustainable, and there are plenty of notes around the internet today from offensive coordinator
Mike Yurcich's call with reporters on Thursday.
Let's dive into the newsstand for Oct. 8.
Penn State quarterback Sean Clifford is 'made of different stuff,' his high school coach told SI prior to Nittany Lions trip to Iowa. BWI photo
Tweets of the day
We'll mix it up from past days this week and start on the recruiting front. Penn State offered 2024 four-star Georgia tight end
Landen Thomas on Thursday
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Moving on to a trip down memory lane, Big Ten Network shared the clip of
Trace McSorley's game-winning touchdown strike to Juwan Johnson from the 2017 triumph in Iowa City.
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On the NFL front, Cowboys lineman
Connor McGovern received praise on Thursday.
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Former Penn State offensive coordinator
Joe Moorhead is out of the hospital and back in Eugene after some kind of surgery both hospitalized and forced him to miss the Ducks' loss to Stanford last week. No specific diagnosis has been shared at this point in time.
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Lions defensive end
Arnold Ebiketie has been called a riser by one NFL draftnik.
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Mike Yurcich had a great Q&A with reporters, and we'll close this section with highlights from it:
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Headlines of the day
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He’s Made of Different Stuff': Sean Clifford's Grit Has Penn State on Verge of Special Season: Forde, SI Staff Predictions: Penn State-Iowa: BWI Iowa's epic turnover binge has the Hawkeyes looking like playoff contenders, but is it all sustainable?: Dodd, CBS Sports Penn State-Iowa storylines, keys to the game, more: Fifth Quarter: Pickel, BWI Penn State vs. Iowa Football Prediction and Preview: Athlon Sports Citing offense-wide development, Mike Yurcich pleased but 'never satisfied': Bauer, BWI Week 6 college football picks, bold predictions led by Iowa-Penn State, SEC showdowns: USA Today Roundtable: Who could be Penn State's next Class of 2023 commit?: Snyder, Pickel, BWI College football Week 6: Penn State-Iowa, the Red River Rivalry and more: ESPN Notes: Penn State football OC Mike Yurcich talks RBs, play calling and more: Eckert, BWI Yurcich Credits Clifford Success to a Little Bit of Everything: Jones, Statecollege.com What will the Penn State football depth chart look like at Iowa?: Pickel, BWI Race for the Case: Week 6 college football picks from Dan Wetzel, Pete Thamel and Pat Forde: Yahoo Sports Despite spotlight on Iowa, PSU defense has part to play in turnover battle: Eckert, BWI Penn State-Iowa Prediction: Which Offensive Coordinator Has the Edge?: Wogenrich, SI Top Penn State target talks recent visit, Lions' defense, and more: Pickel, BWI
College football Week 6 top 25 betting odds, picks, schedule and TV info: Hockensmith, PennLive
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Quote of the day
"I think that's where Anthony Poindexter is special. He's obviously a very good football coach. He's been a coordinator before, he's got really good knowledge and experience and all those types of things but Anthony is a relational person. He's great with our staff, the staff loves him, he works hard, but while he's working hard he's having fun putting smiles on everybody's faces. The players love him.
"So he has really elevated our staff in terms of that. And then obviously
Mike (Yurcich's) experiences and what he's been able to do specifically when it comes to offense. They've been two really, really good hires for us."
--
PSU coach James Franklin on how his new hires are fitting in during a spot on the Penn State Coaches Show Thursday night.
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