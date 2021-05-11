 BlueWhiteIllustrated - Rivals Camp Series Indianapolis: WRs vs. DBs part one
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Rivals Camp Series Indianapolis: WRs vs. DBs part one

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part one focuses on the top wide receivers in one-on-ones against the defensive backs.

Featured prospects:
Kaden Saunders
Semaj Morgan
Wesley Grimes
Javon Tracy
Lynn Wyche-El
Nick Munson

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