Recruits visit Penn State, Lonnie White Jr., decides, more: Newsstand

The final week of July is here, and it will be a busy one for the Penn State football program. It appears to be starting with news that the Nittany Lions probably expected but didn't want to hear, however. Let's take a look at the top tweets and headlines around Lions land and the college football world on July 26.

Lonnie White, shown here on a Penn State visit, is reportedly picking baseball over football. Submitted photo.

Tweets of the day

We'll start with Lonnie White Jr., who is at PNC Park on Monday, according to the Pittsburgh Post-Gazette, for a physical. PhillyVoice reported late Sunday night that the Malvern Prep four-star receiver and outfielder would officially sign with the Pittsburgh Pirates today after they drafted him No. 64 overall. The Pirates are expected to give White Jr., a signing bonus that tops $1.05 million.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYWx2ZXJuIFByZXDigJlzIExvbm5pZSBXaGl0ZSBKci4gd2lsbCBz aWduIHdpdGggdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggUGlyYXRlcywgYnlwYXNzaW5nIFBl bm4gU3RhdGUgZm9vdGJhbGwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09BRVJI TTQySXEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9PQUVSSE00MklxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFBoaWxseVZvaWNlIChAdGhlcGhpbGx5dm9pY2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlcGhpbGx5dm9pY2Uvc3RhdHVzLzE0MTk0OTMy NDcwNjAxNjg3MDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNiwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb25uaWUgV2hpdGUgSnIuIGlzIGluZGVlZCBhdCBQTkMgUGFyayBm b3IgYSBwaHlzaWNhbCB0b2RheS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL05B QnQwbmpZTnoiPmh0dHBzOi8vdC5jby9OQUJ0MG5qWU56PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEphc29uIE1hY2tleSAoQEpNYWNrZXlQRykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KTWFja2V5UEcvc3RhdHVzLzE0MTk2MzA3MDU5MTk3 NTgzNDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNiwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Sunday was a busy day in State College, as numerous underclassmen came to campus for either an unofficial visit, a camp experience, or both. The Lions offered Class of 2023 Pennridge linebacker Phil Picciotti, Class of 2024 quarterback Jayden Bradford, and Class of 2025 quarterback Ryan Montgomery, whose brother, Luke, was also in town. Penn State also hosted standout Class of 2024 quarterback Jadyn Davis and four-star Cass of 2023 offensive lineman Joe Crocker. Recruits are welcome to visit campus through Saturday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNhbXAgc2Vzc2lvbiB3aXRoIENvYWNoIFl1 cmNpY2ggSSBhbSBiZXlvbmQgYmxlc3NlZCB0byBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFu IG9mZmVyIGZyb20gUGVubnN5bHZhbmlhIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkhIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUFyZT9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dlQXJlPC9hPiDwn5S1 8J+mgeKaqu+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo X1l1cmNpY2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX1l1cmNpY2g8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hqZnJhbmts aW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoamZyYW5rbGluPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVHJhdXRGQj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hUcmF1dEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tubnlzbmRycz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5Aa25ueXNuZHJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoVEhvd2xlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFRI b3dsZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZWlkaUVy Yj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGVpZGlFcmI8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFubnlPQnJpZW5RQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGFubnlPQnJpZW5RQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZXN0aW55X1JvZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ARGVzdGlueV9Sb2Q8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RcDNR NGhra0ltIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUXAzUTRoa2tJbTwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBSeWFuIE1vbnRnb21lcnkgKEBSeWFuTW9udHkyMDI1KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5Nb250eTIwMjUvc3RhdHVzLzE0 MTkzOTc1NTg2NjE3MDE2MzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAy NSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYW4gYXdlc29tZSB0aW1lIGluIFN0YXRlIENvbGxlZ2UgdG9k YXkhISBXaWxsIGRlZmluaXRlbHkgYmUgYmFjayBzb29u4oC877iPPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dlQXJlP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VBcmU8L2E+8J+mgSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1l1cmNpY2g/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX1l1cmNpY2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hqZnJhbmtsaW4/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QGNvYWNoamZyYW5rbGluPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0Rhbm55T0JyaWVuUUI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QERhbm55T0JyaWVuUUI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9a ZVpXOVhQd09LIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWmVaVzlYUHdPSzwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBKYWR5biBEYXZpcyAoQGlhbWphZHluZGF2aXMpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaWFtamFkeW5kYXZpcy9zdGF0dXMvMTQx OTQyMDcxNDk1Njk4ODQyNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHZpc2l0IHRvZGF5LCBJIGFtIGV4Y2l0ZWQg dG8gYW5ub3VuY2UgdGhhdCBJIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVyIGZyb20gdGhl IFBFTk4gU1RBVEUgTml0dGFueSBMaW9ucyEhICBUaGFuayB5b3UgdG8gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGpmcmFua2xpbj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hqZnJhbmtsaW48L2E+IGFuZCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoUHJ5X0xCVT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hQcnlfTEJVPC9hPi4gTXkgZmFtaWx5IGFu ZCBJIGVuam95ZWQgc3BlbmRpbmcgdGhlIGRheSB3aXRoIHlvdSBhbmQgdGhl IHN0YWZmIHRvdXJpbmcgdGhlIGZhY2lsaXR5IGFuZCBtZWV0aW5nIHBsYXll cnMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUFy ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dlQXJlPC9h PvCflLXimqrvuI/wn6aBIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IUnYwY2FU QTREIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSFJ2MGNhVEE0RDwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBQaGlsIFBpY2Npb3R0aSAoQFBoaWxQaWNjaW90dGkpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGhpbFBpY2Npb3R0aS9zdGF0dXMvMTQxOTM3 ODY2NTUxMTYwNDIyNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGRheSBJIGFtIGV4dHJlbWVseSBCTEVTU0VE IGFuZCBIT05PUkVEIHRvIHJlY2VpdmUgYW5kIG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZW5uU3RhdGVGYmFsbD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGVublN0YXRlRmJhbGw8L2E+4oC877iPIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUFyZT9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dlQXJlPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdURz9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hKR2VudHJ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDb2FjaEpHZW50cnk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vY29hY2hqZnJhbmtsaW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGNvYWNoamZyYW5rbGluPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoX1l1cmNpY2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo X1l1cmNpY2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFu bnlPQnJpZW5RQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGFubnlPQnJpZW5R QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1JIU0l2a2I2YVUiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9SSFNJdmtiNmFVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpheWRlbiBC cmFkZm9yZCAoQEpheWRlbkJyYWRmb3JkNykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9KYXlkZW5CcmFkZm9yZDcvc3RhdHVzLzE0MTk0NTYyMDk3 OTk4MTEwNzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNiwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB2aXNpdCB0b2RheSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBQZW5uU3RhdGVGYmFsbDwvYT4g8J+mgSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vSnhkUmZJbWc5dyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0p4ZFJmSW1nOXc8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgSm9lIENyb2NrZXIgKEBKQ3JvY2tlcjc4KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pDcm9ja2VyNzgvc3RhdHVzLzE0MTkz Njk0Mzk2MTU3NTgzMzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNSwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Late last week, Penn State Athletics released preordering information for this year's Whiteout game shirt ahead of September's matchup with Auburn, which is this year's Whiteout game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TaWduIHVwIGJlbG93IHRvIGdldCB0aGUgbGF0ZXN0IHB1cmNoYXNp bmcgaW5mb3JtYXRpb24gb24gdGhlIG9mZmljaWFsIDIwMjEgUGVubiBTdGF0 ZSBXaGl0ZSBPdXQgU2hpcnQhIPCfpoE8YnI+PGJyPk1vcmUgaW5mbyDinqHv uI86IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82WGNieFJPNUJpIj5odHRwczov L3QuY28vNlhjYnhSTzVCaTwvYT48YnI+PGJyPlNpbmdsZS1nYW1lIPCfjp8g aW5mbyDinqHvuI86IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xamVaSW85MEIx Ij5odHRwczovL3QuY28vcWplWklvOTBCMTwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VBcmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZUFyZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0M0cTRoTE1hRlciPmh0dHBzOi8vdC5jby9DNHE0aExNYUZXPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNFVGR1F2aHV2UCI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tLzRVRkdRdmh1dlA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0ZSBBdGhs ZXRpY3MgKEBHb1BTVXNwb3J0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Hb1BTVXNwb3J0cy9zdGF0dXMvMTQxODIyMDI4NzU0ODY2MTc2MD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

