 Penn State Nittany Lions football: Recruits visit Penn State, Lonnie White Jr., decides, and more
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Recruits visit Penn State, Lonnie White Jr., decides, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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The final week of July is here, and it will be a busy one for the Penn State football program.

It appears to be starting with news that the Nittany Lions probably expected but didn't want to hear, however.

Let's take a look at the top tweets and headlines around Lions land and the college football world on July 26.

Lonnie White, shown here on a Penn State visit, is reportedly picking baseball over football. Submitted photo.
Lonnie White, shown here on a Penn State visit, is reportedly picking baseball over football. Submitted photo.

Tweets of the day

We'll start with Lonnie White Jr., who is at PNC Park on Monday, according to the Pittsburgh Post-Gazette, for a physical.

PhillyVoice reported late Sunday night that the Malvern Prep four-star receiver and outfielder would officially sign with the Pittsburgh Pirates today after they drafted him No. 64 overall.

The Pirates are expected to give White Jr., a signing bonus that tops $1.05 million.

Sunday was a busy day in State College, as numerous underclassmen came to campus for either an unofficial visit, a camp experience, or both.

The Lions offered Class of 2023 Pennridge linebacker Phil Picciotti, Class of 2024 quarterback Jayden Bradford, and Class of 2025 quarterback Ryan Montgomery, whose brother, Luke, was also in town. Penn State also hosted standout Class of 2024 quarterback Jadyn Davis and four-star Cass of 2023 offensive lineman Joe Crocker.

Recruits are welcome to visit campus through Saturday.

Late last week, Penn State Athletics released preordering information for this year's Whiteout game shirt ahead of September's matchup with Auburn, which is this year's Whiteout game.

Headlines of the day

Penn State Football: Cliff Cashes In: Poorman, Statecollege.com

Joel Klatt of FOX Sports talks Penn State opener at Wisconsin and praises Mike Yurcich hire: Sadowski, Fox43 TV

As NCAA probe expands, Arizona State places TEs coach Adam Breneman on administrative leave: Thamel, Yahoo Sports

Commitment preview: Cam Miller to pick between Penn State and Virginia Tech: Pickel, BWI

Quote of the day

“I am happy and this decision wasn’t about any type of money, it was more about the happiness of doing something I love to do, even though I still love football,” White said. “Baseball has always been in my heart. The contract is over the slot value, and it also involves my future education.”

--Lonnie White Jr., to PhillyVoice about his decision to sign with the Pittsburgh Pirates.

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