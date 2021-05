SAYREVILLE, N.J. - The top wide receivers and defensive backs compete in the Garden State.

Prospects featured (but not limited to):

WR:

152 - Joseph Griffin Jr - 2022

154 - Anthony Ivey - 2022

159 - Nasir Addison - 2023

125 - Sean Wilson Jr. - 2022

354 - Jojo Bermudez - 2022

DB:

029 - Keenan Nelson Jr. - 2022

322 - Sherrod Covil - 2022

133 - Kahlil Ali - 2023

8 - Omillio Agard - 2024

319 - Zahbari Sandy - 2023