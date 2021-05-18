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RCS New Jersey: OL vs. DL part two

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part two focuses on the top defensive linemen in one-on-ones against the offensive linemen.

Prospects featured:
Dani Dennis-Sutton
Ken Talley
Quency Wiggins
Will Norman
James Heard
Boubacar Traore
Anthony Smith

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