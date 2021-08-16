PSU transfer wins starting job; BTN visits training camp, more : Newsstand

It was a mostly quiet weekend in the Penn State football universe, but some news received attention in Lions land.
A former Nittany Lion has won a starting job elsewhere, Big Ten Network visited practice, and a new offer went out.
Let's review the top tweets and headlines for Aug. 16.
Former Penn State quarterback Will Levis has won the starting job at Kentucky. PSU Athletics photo/Mark Selders
Tweets of the day
Former Penn State quarterback
Will Levis has won the starting job at Kentucky.
Wildcats coach Mike Stoops held a news conference Sunday night to announce the news.
"He's been extremely efficient running the offense," Stoops said. "His first throw in the stadium was a 65-yard TD strike. He has a lot of talent ... he won the job."
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The Big Ten Network bus tour made a stop in State College on Saturday. The show with news for Nittany Nation airs at 6 p.m. ET tonight, but the crew also made a quick video from outside of the Lasch Building prior to moving on to Rutgers.
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Penn State offered Class of 2023 safety
DaKarri Nelson on Sunday night.
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Penn State practiced under the Beaver Stadium lights on Sunday night.
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Headlines of the day
Quote of the day
“They’ve done some good things, but this was clear,” Stoops said. “Once we came to the conclusion, there was no reason to delay the decision. . He won the starting job.”
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Kentucky coach Mark Stoops about naming Will Levis the team's starting quarterback.
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