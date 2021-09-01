PSU touches base with 2023 recruits; Lions make NFL teams, more: Newsstand

Numerous Penn State football alumni made NFL rosters, which were cut to 53 players, on Tuesday.
However, not every former Nittany Lion who spent the last number of months working out with a pro team can say the same.
In today's newsstand, we take a look at who made it and who did not and dive into the Class of 2023 recruits contacted by the staff at 12:01 a.m. today, Sept. 1, which is allowed per NCAA rules.
Let's get to it.
Former Penn State defensive end Shaka Toney made the Washington Football Team roster. AP photo
Tweets of the day
The one surprise -- and perhaps it wasn't really much of one -- to come out of cut-down day was that the Baltimore Ravens let Trace McSorley go in favor of carrying just two active quarterbacks on its roster. If he clears waivers, the team could bring him back to the practice squad, but we won't know that answer until later today. McSorley was hurt for the tail end of camp, which didn't help his cause.
Elsewhere,
Shaka Toney made the Washington Football Team roster while tight end Nick Bowers is sticking around in Las Vegas with the Raiders. Will Fries made it with the Indianapolis Colts, and Dan Chisena is on the Minnesota Vikings 53-man roster.
Like McSorley,
John Reid was waived in Seattle just days after the Texans traded him there, and Grant Haley was let go by the New Orleans Saints.
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College coaches were allowed to call and text with Class of 2023 recruits starting at 12:01 a.m. on Sept. 1 (today).
We'll see
lots of social media graphics throughout the day as those calls and messages continue, but some that stood out so far include but are not limited to ones from Virginia four-star offensive line commit Alex Birchmeier, Virginia three-star offensive lineman Joshua Miller, Tennessee lineman Joe Crocker, four-star Michigan guard Amir Herring and Washington, D.C., three-star end David Ojiegbe, plus some fun ones from the Lions' recruiting department.
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Going back to the Class of 2022, linebacker commit
Keon Wylie put up a big performance last Friday.
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Headlines of the day
Brats, Beers and Boos: James Franklin Can't Wait for Wisconsin: Wogenrich, SI Who are Penn State's 'freak' athletes? Dwight Galt ranks top Nittany Lions: Bauer, BWI Several Nittany Lions Make NFL 53-Man Rosters: Pegler, Onward State Penn State football mailbag: QB situation, is 0-3 or 3-0 more likely, more: BWI staff
Will These 10 Coordinator Changes Work Out?: Forde, SI Penn State's Freak List, Top 5 Athletes for PSU Football: BWI Daily: Frank Carr, BWI Ohio State Buckeyes QB Quinn Ewers has NIL deal for $1.4 million, source says: ESPN Penn State Nittany Lions football to run rotation at left guard in Week One: Eckert, BWI
College football games, Week 1: Miami's D'Eriq King has the edge over Alabama's Bryce Young: Dodd, CBS Sports
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Quote of the day
"Since I've been here, I feel like this is the closest team as far as relationships, because like, since I've been here, it's always been like the upperclassmen lower classmen thing, but literally like this year, it didn't matter who you were like, freshmen, senior, fifth year walk-on, everyone hung out together everyone spent quality time together," Walker said. "We all play basketball together, we all go out together. We all go to the movies together, so it was just like, we all have that relationship. No one's scared to call someone out or vice versa.
"If someone sees me doing something that's not the standard, someone's going to say something to me, and I'm not going to get offended, because that's just how all our relationships are. I feel like that's really going to translate to the field, I feel everyone will be playing for each other more, if that makes sense, because that's how our relationship is."
--Rasheed Walker to reporters when asked about how close the 2021 Penn State football team is.
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