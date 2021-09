PSU touches base with 2023 recruits; Lions make NFL teams, more: Newsstand

Numerous Penn State football alumni made NFL rosters, which were cut to 53 players, on Tuesday. However, not every former Nittany Lion who spent the last number of months working out with a pro team can say the same. In today's newsstand, we take a look at who made it and who did not and dive into the Class of 2023 recruits contacted by the staff at 12:01 a.m. today, Sept. 1, which is allowed per NCAA rules. Let's get to it.

Former Penn State defensive end Shaka Toney made the Washington Football Team roster. AP photo

Tweets of the day

The one surprise -- and perhaps it wasn't really much of one -- to come out of cut-down day was that the Baltimore Ravens let Trace McSorley go in favor of carrying just two active quarterbacks on its roster. If he clears waivers, the team could bring him back to the practice squad, but we won't know that answer until later today. McSorley was hurt for the tail end of camp, which didn't help his cause. Elsewhere, Shaka Toney made the Washington Football Team roster while tight end Nick Bowers is sticking around in Las Vegas with the Raiders. Will Fries made it with the Indianapolis Colts, and Dan Chisena is on the Minnesota Vikings 53-man roster. Like McSorley, John Reid was waived in Seattle just days after the Texans traded him there, and Grant Haley was let go by the New Orleans Saints.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ieSBteSBxdWljayBjb3VudCwgdGhlcmUgYXJlIDMyIGZvcm1lciBQ ZW5uIFN0YXRlIHBsYXllcnMgb24gaW5pdGlhbCA1My1tYW4gYWN0aXZlIHJv c3RlcnMsIGluY2x1ZGluZyAyMDIxIHNldmVudGgtcm91bmRlcnMgU2hha2Eg VG9uZXkgaW4gV2FzaGluZ3RvbiAmYW1wOyBXaWxsIEZyaWVzIGluIEluZGlh bmFwb2xpcy48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW5pZWwgR2FsbGVuIChAZGFuaWVsanRn YWxsZW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGFuaWVsanRn YWxsZW4vc3RhdHVzLzE0MzI4NDY5NDQ5NTk5NjMxMzY/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SYXZlbnMgYXJlIHdhaXZpbmcgUUIgVHJhY2UgTWNTb3JsZXksIGFj Y29yZGluZyB0byBhIHNvdXJjZS48YnI+PGJyPkJhbHRpbW9yZSB3b3VsZCBs aWtlIHRvIGdldCBNY1NvcmxleSBvbiB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQgaWYg aGUgZ29lcyB1bmNsYWltZWQgb24gd2FpdmVycy48YnI+PGJyPlJhdmVucyBn b2luZyB3aXRoIExhbWFyIEphY2tzb24gYW5kIFR5bGVyIEh1bnRsZXkgYXMg dGhlaXIgUUJzIG9uIHRoZSA1My1tYW4gcm9zdGVyLjwvcD4mbWRhc2g7IEph bWlzb24gSGVuc2xleSAoQGphbWlzb25oZW5zbGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2phbWlzb25oZW5zbGV5L3N0YXR1cy8xNDMyNzk1 MTg5MTU2OTI1NDQ2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMSwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb3VyY2Ugc2F5cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvVmlraW5ncz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1Zpa2luZ3M8L2E+IFdSIERhbiBDaGlzZW5hIGhhcyBtYWRlIHRo ZSA1My1tYW4gcm9zdGVyLjwvcD4mbWRhc2g7IENocmlzIFRvbWFzc29uIChA Y2hyaXN0b21hc3NvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9j aHJpc3RvbWFzc29uL3N0YXR1cy8xNDMyNzk4MDMzODc2NjAyODgxP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

College coaches were allowed to call and text with Class of 2023 recruits starting at 12:01 a.m. on Sept. 1 (today). We'll see lots of social media graphics throughout the day as those calls and messages continue, but some that stood out so far include but are not limited to ones from Virginia four-star offensive line commit Alex Birchmeier, Virginia three-star offensive lineman Joshua Miller, Tennessee lineman Joe Crocker, four-star Michigan guard Amir Herring and Washington, D.C., three-star end David Ojiegbe, plus some fun ones from the Lions' recruiting department.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dl YXJlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VhcmU8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wNzUyU0FZMGpZIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vcDc1MlNBWTBqWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbGV4IEJpcmNo bWVpZXIgKEBBbGV4X0JpcmNobWVpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQWxleF9CaXJjaG1laWVyL3N0YXR1cy8xNDMzMDM2NjY1ODQ1 Njk4NTYyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5SlIHRoYW5rcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoVHJhdXRGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hUcmF1 dEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NocmlzbWFo b25fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjaHJpc21haG9uXzwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVpb0pTcjVGTUoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS81aW9KU3I1Rk1KPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvZSBDcm9ja2VyIChASkNy b2NrZXI3OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KQ3JvY2tl cjc4L3N0YXR1cy8xNDMyOTQxMTI1ODU4MzY1NDQzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIFNob3dpbmcgTG92ZfCfpoEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2RIZ1dHUmxlNFgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9kSGdXR1Js ZTRYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IMOBbWlyIEjDqHJyw6xuZ+KcjPCfj74gKEBh bWlyaGVycmluZzU1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Ft aXJoZXJyaW5nNTUvc3RhdHVzLzE0MzI5NDEzNTQ2ODI4MzQ5NTE/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RsQnJqSHRJdEIiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9kbEJyakh0SXRCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvc2h1YSDi gJxEb29naWXigJ0gTWlsbGVyIChAVGhlUmVhbEpNaWxsZXI0KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJlYWxKTWlsbGVyNC9zdGF0dXMv MTQzMjkyOTU4NjQwMTE0MDczOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIFNob3dpbmcgTG92ZSDinaTvuI8gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL3AyVkRUMUw2aGIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9wMlZE VDFMNmhiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhdmlkIE9qaWVnYmXwn6WAIChAYmln Ym9zc2RhZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iaWdib3Nz ZGFlL3N0YXR1cy8xNDMyOTMzOTcyNTg2MTM5NjQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWxsIHdlbGwgd2VsbOKApi4gV291bGQgeWEgbG9vayBhdCB0aGUg dGltZSEhIPCflZsgTGV04oCZcyBnZXQgdGhpcyAyMyBjbGFzcyBqdW1waW4g JmFtcDsgbWFrZSBzb21lIG1vcmUgbWFqb3IgbW92ZXMhISEg8J+YjzxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUFyZTIzP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VBcmUyMzwvYT4g8J+U pSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc0tXeHVNSEthcCI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL3NLV3h1TUhLYXA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg4pyoIEh1bnRlciBD YXJzb24g4pyoIChAVGhlX19IdW50KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1RoZV9fSHVudC9zdGF0dXMvMTQzMjkxNjE1NjczODk0MDkzOD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMSwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3UmIzM5O3JlIFVwLiDimZ/vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dlQXJlMjM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZUFyZTIzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vR1BTanZoWkRaYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0dQU2p2aFpEWmE8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBlbm5TdGF0 ZUZiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0 ZUZiYWxsL3N0YXR1cy8xNDMyOTE2MzkzOTUxOTk3OTUyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbSBnb2luZyBhcyBmYXN0IGFzIEkgY2FuIGxvbCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VBcmU/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZUFyZTwvYT7wn5iCIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby8xTWpBQkVQY0MzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMU1q QUJFUGNDMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZW5ueSBTYW5kZXJzIChAa25ueXNu ZHJzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tubnlzbmRycy9z dGF0dXMvMTQzMjkyMDcwMTI3OTkwNzg0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Going back to the Class of 2022, linebacker commit Keon Wylie put up a big performance last Friday.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdGF0cyBmcm9tIEZyaWRheSBuaWdodCBnYW1lIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9Camoybk1Fb000Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vQmpqMm5N RW9NNDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZW9uIFd5bGllIChAS2Vvbld5bGllKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tlb25XeWxpZS9zdGF0dXMv MTQzMjc0NzgxNTA1MTA5MTk3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1 c3QgMzEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

