PSU to host 4-star QB for Auburn game; early predictions, more: Newsstand

Penn State is inching closer to Saturday's top-25 showdown with Auburn. The Nittany Lions are planning to host hundreds of prospects, including a prominent Class of 2023 four-star quarterback, and early media predictions like the Nittany Lions to win. In other news, Adam Taliaferro, who is this week's honorary captain, made a recruiting pitch for the program on Wednesday night, and yes, James Franklin has been asked about the USC opening again. Let's dive into the top tweets and headlines surrounding the PSU program on Sept. 16.

Pittsburgh, Calif., quarterback Jaden Rashada will visit Penn State this weekend. Rivals photo.

Tweets of the day

Pittsburg, Calif., four-star quarterback Jaden Rashada will be making an unofficial visit to State College for the second time in about three months for the Auburn game. The Class of 2023 prospect is 6-foot-4, 180 pounds, and already claims 20 offers.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbGwgYmUgaW4gSGFwcHkgVmFsbGV5IHRoaXMgd2Vla2VuZCBm b3IgdGhlIFdoaXRlIE91dCBnYW1lIPCflLXwn6aBISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoamZyYW5rbGluP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBjb2FjaGpmcmFua2xpbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9EYW5ueU9CcmllblFCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBEYW5ueU9CcmllblFCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphZGVuIFJhc2hhZGEg Ne+4j+KDoyAoQGphZGVucmFzaGFkYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9qYWRlbnJhc2hhZGEvc3RhdHVzLzE0MzgxODgxMDA3MzIxNTc5 NTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE1LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Here's that aforementioned message from Adam Taliaferro.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHNlZSBhIGxvdCBvZiByZWNydWl0cyBhcmUgY29taW5nIHVwIHRv IFBTVSB0aGlzIHdlZWtlbmQuIEFsbCBJIGNhbiB0ZWxsIHRob3NlIHlvdW5n IGd1eXMgaXMgdGhhdCBJ4oCZbSBsaXZpbmcgcHJvb2YgdGhhdCBpZiB5b3Ug Y29tZSB0byBQZW5uIFN0YXRlIHlvdeKAmXJlIGNvbWluZyB0byBhIHBsYWNl IHRoYXQgd2lsbCBoYXZlIHlvdXIgYmFjayBmb3IgbGlmZSEgIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUFyZT9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dlQXJlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEFkYW0gVGFsaWFmZXJybyAoQFRhbGk0MykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UYWxpNDMvc3RhdHVzLzE0MzgzMjE2MDI1NTU0ODYyMTA/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The ESPN 'College GameDay' bus has rolled into town ahead of Saturday's live broadcast from the Old Main lawn.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb29rIHdobyByb2xsZWQgaW50byBIYXBweSBWYWxsZXkg8J+RgCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvbGxlZ2VHYW1lRGF5P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2xsZWdlR2FtZURheTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZiSDdIS3ZqQ3giPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82 Ykg3SEt2akN4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBlbm4gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwg KEBQZW5uU3RhdGVGYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9QZW5uU3RhdGVGYmFsbC9zdGF0dXMvMTQzODI0ODA1OTg4OTEyNzQyNT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTUsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Auburn coach Bryan Harsin knows it will be impossible to replicate the noise a White Out crowd creates, but his Tigers are trying to get close during practice.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CcnlhbiBIYXJzaW4gb24gdHJ5aW5nIHRvIHNpbXVsYXRlIGNyb3dk IG5vaXNlIGZvciB0aGlzIFNhdHVyZGF5OiAmcXVvdDtZb3UgZG9uJiMzOTt0 LiBOb3QgbGl0ZXJhbGx5IHRvIHdoYXQgaXQmIzM5O3MgZ29pbmcgdG8gYmUu IFdlIGhhdmUgc3BlYWtlcnMgdGhhdCBjYW4gb25seSBnbyBzbyBsb3VkLiZx dW90OzwvcD4mbWRhc2g7IENocmlzdGlhbiBDbGVtZW50ZSAoQENDbGVtZW50 ZV9fKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NDbGVtZW50ZV9f L3N0YXR1cy8xNDM4MTkyMTU0Mzc2MTIyMzY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

You may not have known you needed to see Rasheed Walker standing on a stack of pancakes, but you did. He was line coach Phil Trautwein's finisher of the week twice now to start the season.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qcm91ZCBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Np bjVvVHJlMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2luNW9UcmUzPC9hPiBm b3Igc3RlcHBpbmcgdXAgaW4gYm90aCBvZiBvdXIgZmlyc3QgdHdvIGdhbWVz ISBLZWVwIGl0IHVwLCAjNTMhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9TdGFja2luZ1BhbmNha2VzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU3RhY2tpbmdQYW5jYWtlczwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL09MRmluaXNoS2luZz9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I09MRmluaXNoS2lu ZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dl QXJlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VBcmU8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RbEgxYnVqQlZMIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vUWxIMWJ1akJWTDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQaGlsIFRyYXV0 d2VpbiAoQENvYWNoVHJhdXRGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2FjaFRyYXV0RkIvc3RhdHVzLzE0MzgxODUxNzg4NTAxMTE0OTI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE1LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

If you are an overnight RV parking pass holder, storms that rolled through State College on Wednesday have damaged that particular lot and the roads leading into it. Because of that, it won't open Thursday night, but the hope is to have it up and running by mid-day to early evening on Friday. Pass holders are being directed to the Grange Fair until then.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5qoSW1wb3J0YW50IE9SViB1cGRhdGUh8J+aqDxicj48YnI+VG9k YXnigJlzIHRodW5kZXJzdG9ybXMgY2F1c2VkIGV4dGVuc2l2ZSBkYW1hZ2Ug dG8gdGhlIE9SViBsb3QuIFRvIGFsbG93IGNyZXdzIHRpbWUgdG8gcmVzdG9y ZSBwb3dlciAmYW1wOyBjbGVhciBkZWJyaXMgZnJvbSByb2Fkd2F5cywgdGhl IE9SViBsb3Qgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgVGh1cnNkYXkgZXZlbmluZy4gUlZz IHNob3VsZCBwYXJrIGF0IEdyYW5nZSBGYWlyIFRodXJzZGF5LiBNb3JlIGlu Zm8gYXQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IUTRjY1B0UXpsIj5odHRw czovL3QuY28vSFE0Y2NQdFF6bDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv LzFmNjFLZUJZT1EiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xZjYxS2VCWU9RPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFBlbm4gU3RhdGUgQXRobGV0aWNzIChAR29QU1VzcG9ydHMp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29QU1VzcG9ydHMvc3Rh dHVzLzE0MzgzMDExNjg5NzE2OTgxODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Headlines of the day

