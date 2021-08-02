PSU sends out official offers, makes cut for top targets, more: newsstand

A momentous July has come to a close, and for Penn State, that means it's time to start August with almost full attention on summer camp.
The Nittany Lions began sending out official Class of 2022 offers now that they are allowed to do so, and also made the cut for some key targets.
It's time to take a closer look at the top tweets and headlines around Lions land for Aug. 2.
Four-star Oregon receiver Darrius Clemons is still considering the Penn State Nittany Lions. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tweets of the day
Penn State made the top-three for two Class of 2022 receivers on Sunday.
Oregon four-star
Darrius Clemons included the Lions as a finalist along with Auburn and Oregon, while Kileen, Tex., three-star Omari Evans cut his list to PSU, Indiana, Arkansas, Houston, Baylor, Rutgers, and Vanderbilt.
Finally, as reported here at BWI yesterday morning, Class of 2023 safety
Adon Shuler is down to a top-three of Penn State, Notre Dame, and Maryland.
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We won't share every tweet of every official offer that went out on Sunday for the sake of space and repetitiveness, but the Lions were all over social media as recruits showcased their custom graphics.
Here's a sampling:
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Class of 2022 three-star offensive line target
Andre Roye now has a decision date.
The 6-foot-6, 320-pound Baltimore, Md., St. Frances recruit will announce on Sept. 22. So far, he's visited Penn State, Rutgers, Arizona State, and Maryland.
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Headlines of the day
Quote of the day
"One of the only things they were missing was another linebacker. So, I just like the fit. I think it works well for me on a couple different levels, and when you add in this class they built, there’s something special building. I think with me joining them now, the class is pretty much complete.”
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LB Abdul Carter to BWI about his decision to pick Penn State.
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