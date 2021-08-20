PSU's schedule called its CFP flaw; 15 days to kickoff, more: Newsstand

The top Penn State Nittany Lions and college football tweets and headlines for Aug. 20 include a look at Playoff resumes and a countdown to kickoff, among other things.
Bleacher Report calls the schedule head coach James Franklin's program will face its biggest CFP flaw, and just 15 days remain until the team takes the field.
Let's get into Friday's rundown.
The Penn State logo is seen on seat backs at the Nittany Lions' Beaver Stadium. BWI photo/Greg Pickel
Tweets of the day
Penn State enjoyed some Italian ice after practice on Thursday, according to the program's official Twitter account. It's a nice morale boost, surely, during the dog days of camp.
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Gil Brandt met
Micah Parsons and had extremely high praise for the former Penn State All-American and current Dallas Cowboy. Check it out:
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Speaking of high praise, check out this incredible catch by
Chris Godwin at Buccanneers camp:
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Former Penn State signee
Lonnie White Jr., started his career in the Pittsburgh Pirates organization on Thursday and recorded his first hit in his first at-bat.
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Ahead of a Sept. 22 announcement, Class of 2022 offensive lineman
Andre Roye announced a top-four of the Nittany Lions, Rutgers, Maryland, and N.C. State.
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Headlines of the day
Quote of the day
"I know what drives them, I know what pushes them, and I know when they're down. Literally, I can look at Rasheed and say, 'What's wrong?' He says, 'How'd you know?' Because I know you.
"Last year I couldn't see their body language or how they were truly feeling or what it's all about. To get through those days is how you get them to become better people and also better football players."
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Phil Trautwein to SI about his approach in 2021.
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