PSU's schedule called its CFP flaw; 15 days to kickoff, more: Newsstand

The top Penn State Nittany Lions and college football tweets and headlines for Aug. 20 include a look at Playoff resumes and a countdown to kickoff, among other things. Bleacher Report calls the schedule head coach James Franklin's program will face its biggest CFP flaw, and just 15 days remain until the team takes the field. Let's get into Friday's rundown.

The Penn State logo is seen on seat backs at the Nittany Lions' Beaver Stadium. BWI photo/Greg Pickel

Tweets of the day

Penn State enjoyed some Italian ice after practice on Thursday, according to the program's official Twitter account. It's a nice morale boost, surely, during the dog days of camp.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ub3RoaW4mIzM5OyBsaWtlIGEgbGl0dGxlIHBvc3QtcHJhY3RpY2Ug aXRhbGlhbiBpY2UgdG8gY29vbCB5YSBkb3duIPCfpbXwn42nIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9EdW1TZGVCRmdjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRHVt U2RlQkZnYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQZW5uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChA UGVublN0YXRlRmJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v UGVublN0YXRlRmJhbGwvc3RhdHVzLzE0Mjg0ODUyODk3NjExOTM5OTE/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Gil Brandt met Micah Parsons and had extremely high praise for the former Penn State All-American and current Dallas Cowboy. Check it out:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZlZCB0YWxraW5nIHdpdGggTWljYWggUGFyc29ucy4gV2hhdCBh IGdyZWF0IHlvdW5nIG1hbi4gSGUgdG9sZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2FsZXhtYXJ2ZXo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFs ZXhtYXJ2ZXo8L2E+IGFuZCBteXNlbGYgb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9TaXJpdXNYTU5GTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A U2lyaXVzWE1ORkw8L2E+IHRoYXQgaGUgYm91Z2h0IGhpcyBtb20gYSBob3Vz ZS4gTmV2ZXIgaGFkIGhpcyBvd24gcm9vbSBncm93aW5nIHVwIG9yIHN0YXll ZCBpbiBvbmUgaG91c2UgdG9vIGxvbmcuIFdhbnRlZCBzZWN1cml0eSBmb3Ig aGlzIG1vdGhlci4gU3BlY2lhbCBwZXJzb24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9CVnhrT2J6ZWJhIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQlZ4a09iemViYTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBHaWwgQnJhbmR0IChAR2lsX0JyYW5kdCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HaWxfQnJhbmR0L3N0YXR1cy8xNDI4 NDU4NDEzMDQ2OTE5MTcwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAx OSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Speaking of high praise, check out this incredible catch by Chris Godwin at Buccanneers camp:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbmUtaGFuZGVkIGdyYWIgYnkgQ2hyaXMgR29kd2luIHZzIEphbm9y aXMgSmVua2lucyBvbiBhIGJlYXV0aWZ1bCB0aHJvdyBieSBUb20gQnJhZHku Li4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFsTkRGRkZHV0giPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS8xbE5ERkZGR1dIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEplbm5hTGFpbmVF U1BOIChASmVubmFMYWluZUVTUE4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vSmVubmFMYWluZUVTUE4vc3RhdHVzLzE0Mjg0NTUzNDc2NDg0MDE0 MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE5LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Former Penn State signee Lonnie White Jr., started his career in the Pittsburgh Pirates organization on Thursday and recorded his first hit in his first at-bat.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBhdCBiYXQgLSBmaXJzdCBoaXQhISEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1F5WWVCZHZ6UHEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ReVllQmR2 elBxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJlZ2dpZSAoQGZ0bHJlZ2dpZSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9mdGxyZWdnaWUvc3RhdHVzLzE0Mjgz OTE4MTg2MDYwOTYzODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE5 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Ahead of a Sept. 22 announcement, Class of 2022 offensive lineman Andre Roye announced a top-four of the Nittany Lions, Rutgers, Maryland, and N.C. State.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZXB0ZW1iZXIgMjJuZCAu4oCmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RCSUE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNUQklBPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9XZUFyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1dlQXJlPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy8xcGFjazFnb2FsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jMXBhY2sxZ29hbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZUQz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0ZUQzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pQZGxO RmRad1ciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96UGRsTkZkWndXPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IGRyZSAoQEFuZHJlUm95ZUpyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0FuZHJlUm95ZUpyL3N0YXR1cy8xNDI4NTIwODU2NDE5MDE2NzA4 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

