PSU QB Sean Clifford could play Saturday; Lions practice notes: Newsstand

Penn State quarterback
Sean Clifford was back at practice on Wednesday night as the Nittany Lions get ready for Illinois.
It's the top headline on a day with many, as
James Franklin also met with reporters to say that reps were split evenly among the passers and that it's no guarantee that the veteran will be available for Saturday's Noon clash with the Fighting Illini.
Let's get into the other top tweets and headlines about the team and college football on Oct. 20.
Quarterback Sean Clifford throws a pass at Penn State's Oct. 21 practice. BWI photo
Tweets of the day
We'll start with a wide assortment of Clifford videos and photos:
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Now, we'll move on to Franklin's post-practice interview takeaways:
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Franklin also connected with a four-star 2024 player on Wednesday night,
Alexander Cunningham.
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Finally, top Class of 2023 offensive line target
Joshua Miller will visit campus this weekend.
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Headlines of the day
Penn State football preparing for strong run game, veteran team ahead of Saturday’s Illinois matchup: Collegian, Ralph Clifford latest and more: 3 takeaways from Penn State's Wednesday presser: Eckert, BWI Porter Jr. thriving in second year as starter: Hayes, CNHI Ready or not? James Franklin mum on QB Sean Clifford status ahead of Illini: Bauer, BWI Penn State-Illinois Prediction: Is Another Big Ten Shutout Looming?: Wogenrich, SI Lions first major program to make move with WR Kenny Johnson: Snyder, BWI Despite a season-ending injury, PJ Mustipher continues to lead his Penn State teammates from a cart: Juliano, Philadelphia Inquirer Penn State football mailbag: Clifford, Roberson, the playoff and more: Eckert, Bauer, Pickel, BWI
Former Cumberland Valley star Charlie Katshir now healthy, ‘very comfortable’ in stingy Penn State defense: Gallen, PennLive
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Quote of the day
“Not sure at this stage. All three of them took reps, a third, a third, a third. We'll see. I don't know at this stage. But we'll see where he's at by Saturday.
“Hopefully, obviously we’ll have an idea before that. But it was good to see him be able to get some reps today at practice, and all three of them (get reps).”
--PSU coach James Franklin on Sean Clifford's outlook prior to Saturday.
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