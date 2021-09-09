PSU practice news; Clifford uses NIL to raise money, more: Newsstand

The Penn State football program opened practice to the media for a short while on Wednesday night as preparations for Ball State continue.
Today's newsstand is highlighted by that availability, but there is also news on the name, image, and likeness front, a new offer went out to a Rivals100 player, and more.
Let's get to the top tweets and headlines about the Nittany Lions and college football on Sept. 9.
Tweets of the day
Let's start with a look at the notes, quotes, and photos that came out of practice, which was held inside on Wednesday night due to rain.
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There's a new hype video out that is narrated by offensive lineman
Aeneas Hawkins.
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Penn State offered Class of 2023 four-star receiver Shelton Sampson Jr., on Wednesday.
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Quarterback
Sean Clifford is popular on Cameo, which allows users to pay for a personalized message from a prominent person. The multi-year starter is using any money he makes on the site via name, image, and likeness to support Big Brothers, Big Sister this season.
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Headlines of the day
Here are the 3 questions that will decide Penn State football’s home opener against Ball State: CDT 4 must-get Penn State Class of 2023 recruiting targets: Snyder and Pickel, BWI Beaver Stadium Seat Dedicated to Honor POW/MIA Service Members: Rushton, Statecollege.com PSU notes: Practice vibe, Ball State player to watch, more: Pickel, BWI Ranking the 10 Best Wins of James Franklin's Career at Penn State: Wogenrich, SI 3 takeaways from Penn State football practice: Eckert, BWI Penn State’s Jahan Dotson on No. 1 receiver mindset, Mike Yurcich’s sideline demeanor and more: Gallen, PennLive Where did Ji'Ayir Brown's nickname of 'Tig' come from?: Pickel, BWI Big 12 expansion: How adding BYU, Cincinnati, Houston, UCF may change college football's power structure: CBS Sports Jaquan Brisker's recovery "went well" this week: Bauer, BWI
AP Top 25 college football poll reaction - What's next for each ranked team?: ESPN
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Quote of the day
“I believe in teams playing inconsistently because they either look forward, look back, get caught up in praise, get caught up in criticism or don’t have the correct amount of respect for the opponent or the process,” Franklin said. “Our routine and process are really important to me. That's why we won't talk about anything else but the game at hand.”
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Penn State coach James Franklin in response to a question about the idea of trap games in college football.
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