PSU picked as team that could make CFP for first time, more: Newsstand

It could be a big day for Penn State basketball and a huge year for the Nittany Lions football program. Those are the main takeaways from the newsstand for Aug. 23, but we have much more news on both the Penn State and college football fronts to dive into below. Let's get to the day's top tweets and headlines.

USA Today picked Penn State as one of eight teams who could make the College Football Playoff for the first time this fall. BWI photo/Greg Pickel

Tweets of the day

Sunday is usually a workday for the Nittany Lions, but as camp winds to a close, head coach James Franklin gave his players a bit of a breather by holding a lake day, as you can see in the photos below.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXkgYXQgdGhlIGxha2Ug8J+kmSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VBcmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZUFyZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L2syUmxmdmVMNkMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rMlJsZnZlTDZDPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFBlbm4gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBQZW5uU3RhdGVGYmFs bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZW5uU3RhdGVGYmFs bC9zdGF0dXMvMTQyOTYwNDEyNjgxMjUxMjI1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5BdWd1c3QgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

A highlight clip from Class of 2022 defensive end DJ Wesolak's first game is turning heads on the internet. He is a Penn State target, especially after Tyreese Fearbry decommitted.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dwcTd3WlZoY3giPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9XcHE3d1pWaGN4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERKIFdlc29s YWsg8J+DjyAoQERlQW5kcmVXZXNvbGFrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0RlQW5kcmVXZXNvbGFrL3N0YXR1cy8xNDI5MTA3MDIzNDM0 NjgyMzY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMSwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Moving on to some NFL updates, Sam Ficken is kicking well with the Tennessee Titans and Pat Freiermuth had a huge game for the Pittsburgh Steelers on Saturday night.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TaW5jZSBzaWduaW5nIHdpdGggdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vVGl0YW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaXRh bnM8L2E+IGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aCwga2lja2VyIFNhbSBGaWNrZW4g aXM6PGJyPjxicj4zLTMgb24gRkdzIGluIGdhbWVzPGJyPjMtMyBvbiBQQVRz IGluIGdhbWVzPGJyPjQ4LTUzIG9uIEZHcyBpbiBwcmFjdGljZXM8L3A+Jm1k YXNoOyBKaW0gV3lhdHQgKEBqd3lhdHRzcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vand5YXR0c3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNDI5MjQ5MzY2 NjgzMDEzMTIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMiwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYXQgRnJlaWVybXV0aCBzbyBmYXI6PGJyPvCflLgyIGNhdGNoZXM8 YnI+8J+UuDIgVERzIDxicj48YnI+TmV3IFRFMSBpbiBQaXR0c2J1cmdoIGlz IG1ha2luZyBQTEFZUyDwn5SlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2MwTHZt c0lSNXQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jMEx2bXNJUjV0PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IFBGRiAoQFBGRikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Q RkYvc3RhdHVzLzE0MjkyMzUxMTkwMzQ4NzU5MDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXVndXN0IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Penn State Class of 2022 running back commit Kayton Allen had a big first game for IMG Academy last week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGVu blN0YXRlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGVu blN0YXRlPC9hPiBSQiBjb21taXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9rYXl0cm9uX2FsbGVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBrYXl0 cm9uX2FsbGVuPC9hPiB3aXRoIGEgVEQgcnVuLiBUaGlzIGlzIGFmdGVyIGEg NTAtcGx1cyB5YXJkIHJ1biBieSBBbGxlbiBvbiB0aGUgZmlyc3QgcGxheSBv ZiB0aGlzIGRyaXZlLiA8YnI+PGJyPklNRyBsZWFkcyA3LTAuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT24zUmVjcnVpdHM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QE9uM1JlY3J1aXRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vb3MyZm9Da2N0eiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29zMmZvQ2tjdHo8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hhZFNpbW1vbnMgKEBDaGFkU2ltbW9uc18pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1vbnNfL3N0YXR1cy8x NDI4ODY3Nzk3Mzk2OTUxMDQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Rivals150 basketball prospect Jameel Brown will make his decision today. He's one of Penn State basketball's most important Class of 2022 targets.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LZXkgUGVubiBTdGF0ZSB0YXJnZXQgSmFtZWVsIEJyb3duOiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTTRtQVlDNVlRbCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL000 bUFZQzVZUWw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2aWQgRWNrZXJ0IChAZGF2aWRl Y2tlcnQ5OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kYXZpZGVj a2VydDk4L3N0YXR1cy8xNDI5NjExNTY3MjUxOTE4ODU1P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!

Headlines of the day

Quote of the day