PSU picked as team that could make CFP for first time, more: Newsstand

It could be a big day for Penn State basketball and a huge year for the Nittany Lions football program.
Those are the main takeaways from the newsstand for Aug. 23, but we have much more news on both the Penn State and college football fronts to dive into below.
Let's get to the day's top tweets and headlines.
USA Today picked Penn State as one of eight teams who could make the College Football Playoff for the first time this fall. BWI photo/Greg Pickel
Tweets of the day
Sunday is usually a workday for the Nittany Lions, but as camp winds to a close, head coach
James Franklin gave his players a bit of a breather by holding a lake day, as you can see in the photos below.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EYXkgYXQgdGhlIGxha2Ug8J+kmSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VBcmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZUFyZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2syUmxmdmVMNkMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rMlJsZnZlTDZDPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFBlbm4gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBQZW5uU3RhdGVGYmFs
bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZW5uU3RhdGVGYmFs
bC9zdGF0dXMvMTQyOTYwNDEyNjgxMjUxMjI1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5BdWd1c3QgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
A highlight clip from Class of 2022 defensive end
DJ Wesolak's first game is turning heads on the internet. He is a Penn State target, especially after Tyreese Fearbry decommitted.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dwcTd3WlZoY3giPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9XcHE3d1pWaGN4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERKIFdlc29s
YWsg8J+DjyAoQERlQW5kcmVXZXNvbGFrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0RlQW5kcmVXZXNvbGFrL3N0YXR1cy8xNDI5MTA3MDIzNDM0
NjgyMzY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMSwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Moving on to some NFL updates,
is kicking well with the Tennessee Titans and Sam Ficken had a huge game for the Pittsburgh Steelers on Saturday night. Pat Freiermuth
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaW5jZSBzaWduaW5nIHdpdGggdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vVGl0YW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaXRh
bnM8L2E+IGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aCwga2lja2VyIFNhbSBGaWNrZW4g
aXM6PGJyPjxicj4zLTMgb24gRkdzIGluIGdhbWVzPGJyPjMtMyBvbiBQQVRz
IGluIGdhbWVzPGJyPjQ4LTUzIG9uIEZHcyBpbiBwcmFjdGljZXM8L3A+Jm1k
YXNoOyBKaW0gV3lhdHQgKEBqd3lhdHRzcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vand5YXR0c3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNDI5MjQ5MzY2
NjgzMDEzMTIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMiwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QYXQgRnJlaWVybXV0aCBzbyBmYXI6PGJyPvCflLgyIGNhdGNoZXM8
YnI+8J+UuDIgVERzIDxicj48YnI+TmV3IFRFMSBpbiBQaXR0c2J1cmdoIGlz
IG1ha2luZyBQTEFZUyDwn5SlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2MwTHZt
c0lSNXQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jMEx2bXNJUjV0PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFBGRiAoQFBGRikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Q
RkYvc3RhdHVzLzE0MjkyMzUxMTkwMzQ4NzU5MDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QXVndXN0IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Penn State Class of 2022 running back commit
Kayton Allen had a big first game for IMG Academy last week.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGVu
blN0YXRlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGVu
blN0YXRlPC9hPiBSQiBjb21taXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9rYXl0cm9uX2FsbGVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBrYXl0
cm9uX2FsbGVuPC9hPiB3aXRoIGEgVEQgcnVuLiBUaGlzIGlzIGFmdGVyIGEg
NTAtcGx1cyB5YXJkIHJ1biBieSBBbGxlbiBvbiB0aGUgZmlyc3QgcGxheSBv
ZiB0aGlzIGRyaXZlLiA8YnI+PGJyPklNRyBsZWFkcyA3LTAuIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT24zUmVjcnVpdHM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QE9uM1JlY3J1aXRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vb3MyZm9Da2N0eiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29zMmZvQ2tjdHo8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hhZFNpbW1vbnMgKEBDaGFkU2ltbW9uc18pIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1vbnNfL3N0YXR1cy8x
NDI4ODY3Nzk3Mzk2OTUxMDQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz
dCAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Rivals150 basketball prospect
Jameel Brown will make his decision today. He's one of Penn State basketball's most important Class of 2022 targets.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LZXkgUGVubiBTdGF0ZSB0YXJnZXQgSmFtZWVsIEJyb3duOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTTRtQVlDNVlRbCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL000
bUFZQzVZUWw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2aWQgRWNrZXJ0IChAZGF2aWRl
Y2tlcnQ5OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kYXZpZGVj
a2VydDk4L3N0YXR1cy8xNDI5NjExNTY3MjUxOTE4ODU1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!
Headlines of the day
Quote of the day
“Week 1 against Wisconsin, how good they’re coached on defense, how talented they are on defense, at their place? That’s a challenge in itself. However explosive we have to be to win that game is what we want to be. Whatever that entails, that’s the goal.”
--
Mike Yurcich to The Associated Press about getting ready for a Week 1 trip to Madison.
*******
• Talk about this article inside
The Lions Den
• Watch our videos and
subscribe to our YouTube channel
• Sign up for our
daily newsletter and breaking news alerts
• Learn more about our print and digital publication,
Blue-White Illustrated
• Follow us on Twitter:
@BWIonRivals, @NateBauerBWI, @RivalsSnyder, @DavidEckert98, @GregPickel, @ThomasFrankCarr
• Follow us on
Instagram
• Like us on
Facebook