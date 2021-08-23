 Penn State football picked as a team that could make CFP for first time, more: Newsstand
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PSU picked as team that could make CFP for first time, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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It could be a big day for Penn State basketball and a huge year for the Nittany Lions football program.

Those are the main takeaways from the newsstand for Aug. 23, but we have much more news on both the Penn State and college football fronts to dive into below.

Let's get to the day's top tweets and headlines.

USA Today picked Penn State as one of eight teams who could make the College Football Playoff for the first time this fall. BWI photo/Greg Pickel
USA Today picked Penn State as one of eight teams who could make the College Football Playoff for the first time this fall. BWI photo/Greg Pickel

Tweets of the day

Sunday is usually a workday for the Nittany Lions, but as camp winds to a close, head coach James Franklin gave his players a bit of a breather by holding a lake day, as you can see in the photos below.

A highlight clip from Class of 2022 defensive end DJ Wesolak's first game is turning heads on the internet. He is a Penn State target, especially after Tyreese Fearbry decommitted.

Moving on to some NFL updates, Sam Ficken is kicking well with the Tennessee Titans and Pat Freiermuth had a huge game for the Pittsburgh Steelers on Saturday night.

Penn State Class of 2022 running back commit Kayton Allen had a big first game for IMG Academy last week.

Rivals150 basketball prospect Jameel Brown will make his decision today. He's one of Penn State basketball's most important Class of 2022 targets.

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Headlines of the day

Eight teams most likely to make the College Football Playoff for the first time: Smith, USA Today

The top plays in Penn State season openers under James Franklin: Malandra Jr., Nittany Lions Wire

Auburn football head coach Bryan Harsin tests positive for coronavirus: Engle, Daily Collegian

‘Saving the Roar’ film about 2012 Penn State football team set to premiere in State College: Gallen, Daily Collegian

Quote of the day

“Week 1 against Wisconsin, how good they’re coached on defense, how talented they are on defense, at their place? That’s a challenge in itself. However explosive we have to be to win that game is what we want to be. Whatever that entails, that’s the goal.”

--Mike Yurcich to The Associated Press about getting ready for a Week 1 trip to Madison.

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