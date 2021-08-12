PSU one of 5 in CFB poised to improve; Practice updates, more: Newsstand

The Penn State Nittany Lions football team now has a handful of summer training camp practices under its belt as head coach James Franklin's team prepares to start the 2021 season in less than a month.
Drill work continued on Wednesday night in State College, where the team worked outside under muggy conditions. News of how that went, and how things are going in general, headline the top tweets and stories around Lions land and college football on Aug. 12.
So, too, does a position outlook from Yahoo about the year ahead and some recruiting fodder.
Away we go.
Penn State offensive coordinator Mike Yurcich waits for a football to be thrown his way during practice on Aug. 11, 2021. BWI photo/Greg Pickel
Tweets of the day
Five practices are now in the books after camp started a week ago tomorrow. Below, you're going to find a lot of links that offer insight and the latest news and notes, but for now, here's a look at the Nittany Lions' #5, Jahan Dotson.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5jYW1wLCBkYXkg8J2Qn/CdkKLwnZCv8J2QniA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vRUZFNTRydzBBZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VGRTU0cncw
QWc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBlbm5T
dGF0ZUZiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5T
dGF0ZUZiYWxsL3N0YXR1cy8xNDI1NTY2MTU5NjI2MjUyMjg4P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
Next, we'll move on to some interview fodder from a variety of reporters who listed in as
James Franklin, Anthony Poindexter, Sean Clifford, and Joey Porter Jr., met the media after practice.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GcmFua2xpbiBzYXlzIHRoZXJlIGFyZSBzZXZlcmFsIGd1eXMgY29u
dGVuZGluZyBmb3IgdGhlIHN0YXJ0aW5nIHNhZmV0eSBzcG90IGFsb25nc2lk
ZSBKYXF1YW4gQnJpc2tlci4gPGJyPjxicj5TYWlkIHRoZSBsaWdodCBpcyBz
dGFydGluZyB0byBjb21lIG9uIGZvciBUeWxlciBSdWRvbHBoLjwvcD4mbWRh
c2g7IERhdmlkIEVja2VydCAoQGRhdmlkZWNrZXJ0OTgpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGF2aWRlY2tlcnQ5OC9zdGF0dXMvMTQyNTYw
NjIyMDQyNjIyNzcxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTEs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIGNvYWNoIEphbWVzIEZyYW5rbGluIHNheXMgb2Yg
aGlzIHNhZmV0aWVzIGdyb3VwOiAmcXVvdDtJIHRoaW5rIHdlJiMzOTtsbCBi
ZSBpbiBhIHBvc2l0aW9uIHdoZXJlIHdlJiMzOTtsbCBoYXZlIGZvdXIgc2Fm
ZXRpZXMgdGhhdCB3aWxsIGZlZWwgZ29vZCBhYm91dCBwbGF5aW5nLiZxdW90
OyBCZXNpZGVzIEphcXVhbiBCcmlza2VyLCBtZW50aW9ucyBLZWF0b24gRWxs
aXMsIEppJiMzOTtBeWlyIEJyb3duLCBKb25hdGhhbiBTdXRoZXJsYW5kLCBh
bmQgVHlsZXIgUnVkb2xwaC48L3A+Jm1kYXNoOyBHcmVnIFBpY2tlbCAoQEdy
ZWdQaWNrZWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR3JlZ1Bp
Y2tlbC9zdGF0dXMvMTQyNTYwNjQ1NjMwOTY4NjI3NT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYW1lcyBGcmFua2xpbiBvbiBQZW5uIFN0YXRl4oCZcyB2YWNjaW5h
dGlvbiByYXRlOiBXZeKAmXJlIHJlYWxseSBjaGlwcGluZyBhd2F5IGF0IGl0
LiBJ4oCZbSBub3QgZ29pbmcgdG8gYmUgaGFwcHkgdW50aWwgd2XigJlyZSAx
MDAlLiBJ4oCZbSBub3QgZ29pbmcgdG8gZ2V0IGludG8gcGVyY2VudGFnZXMs
IGJ1dCB3ZeKAmXJlIHByZXR0eSBoaWdoLjwvcD4mbWRhc2g7IERhbmllbCBH
YWxsZW4gKEBkYW5pZWxqdGdhbGxlbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9kYW5pZWxqdGdhbGxlbi9zdGF0dXMvMTQyNTYwNjc5NzU3NTAw
ODI1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTEsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TZWFuIENsaWZmb3JkOiAmcXVvdDtZdXJjaWNoIGlzIHB1c2hpbmcg
bWUgdG8gYSBuZXcgbGV2ZWwgYW5kIG1ha2luZyBtZSBhIGJldHRlciB2ZXJz
aW9uLiZxdW90OyA8YnI+PGJyPkNsaWZmb3JkIGFsc28gcG9saXRlbHkgc2Fp
ZCBoZSB3b24mIzM5O3QgZW50ZXJ0YWluIGFueSBRcyBhYm91dCBsYXN0IHNl
YXNvbiBhbnltb3JlLjwvcD4mbWRhc2g7IEF1ZHJleSBTbnlkZXIgKEBhdWRz
bnlkZXI0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2F1ZHNueWRl
cjQvc3RhdHVzLzE0MjU2MTExNjg0NDIyNDkyMTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QXVndXN0IDEyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
The football program released its annual schedule poster on Wednesday.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yNCBEYXlzIFVudGlsIFBlbm4gU3RhdGUgRm9vdGJhbGzigLzvuI88
YnI+PGJyPlVudmVpbGluZyB0aGUg8J2frvCdn6zwnZ+u8J2frSDwnZem8J2X
sPCdl7XwnZey8J2XsfCdmILwnZe58J2XsiDwnZej8J2XvPCdmIDwnZiB8J2X
svCdl78g8J+RgDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9XZUFyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dl
QXJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNnc1YU8yRmh3TSI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tLzZ3NWFPMkZod008L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBT
dGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBlbm5TdGF0ZUZiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsL3N0YXR1cy8xNDI1NTAy
NjE0NDk0NTI3NDkwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMSwg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
A Class of 2024 offer went out to Georgia's
Alexander Cunningham.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBQRU5OIFNU
QVRFISEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tubnlzbmRy
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aa25ueXNuZHJzPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSlNjb3R0X0RMP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpTY290dF9ETDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYW5zZWxsMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBNYW5zZWxsMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0pvaG5zQ3JlZWtIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2hu
c0NyZWVrSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
b3BvMTI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBob3BvMTI1PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0plcmVteU9fSm9obnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5ASmVyZW15T19Kb2huc29uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Uml2YWxzRnJpZWRtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0Zy
aWVkbWFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTdG9y
eTgwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1N0b3J5ODA4PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28va0N2Yk1RNDBIbCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L2tDdmJNUTQwSGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWxleGFuZGVyIOKAnFRB4oCd
IEN1bm5pbmdoYW0gKEBfZ2V0bGlrZWFsZXgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vX2dldGxpa2VhbGV4L3N0YXR1cy8xNDI1NDkyNjMwMjA1
NjAzODQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMSwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
And Penn State basketball picked up a new commitment from
Evan Mahaffey.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYXVnaHQgdXAgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0V2YW5NYWhhZmZleTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEV2YW5N
YWhhZmZleTU8L2E+IHRvIGJyZWFrIGRvd24gaGlzIGNvbW1pdG1lbnQuIFRo
ZSBiaWdnZXN0IHRoZW1lPyBIZSBmZWVscyBQZW5uIFN0YXRlIGFuZCBNaWNh
aCBTaHJld3NiZXJyeSBjYW4gaGVscCBoaW0gcmVhY2ggdGhlIG5leHQgbGV2
ZWw6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9LTmF3RDRDVVBoIj5odHRwczov
L3QuY28vS05hd0Q0Q1VQaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBFY2tlcnQg
KEBkYXZpZGVja2VydDk4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2RhdmlkZWNrZXJ0OTgvc3RhdHVzLzE0MjU1NDIwMTA0MzAyMzA1NDE/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDExLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines of the day
Inside the Den: Penn State preseason practice news, notes, and observations: Bauer, BWI College football's top 50 newcomers: Which recruits, transfers and new starters will impact the game?: VanHaaren, ESPN 5 college football teams poised to improve in 2021: Bromberg, Yahoo Safety battle, running backs & more: Takeaways from James Franklin presser: Eckert, BWI Every Ranked Big Ten Team Is on Penn State's 2021 Schedule: SI Penn State’s James Franklin on his running backs, Sean Clifford on a young wideout, more practice takeaways: Flounders, PennLive
3 Thursday Penn State post-practice thoughts as summer camp continues: Pickel, BWI Quote of the day
"I definitely feel like I’m playing at a pretty high level, and [Yurcich] has brought a lot of good out of me, things that I never thought I could do. This is just the beginning. I'm trying to break my ceiling and go even higher each and every day."
QB Sean Clifford told reporters Wednesday, per SI.
*******
• Talk about this article inside
The Lions Den
• Watch our videos and
subscribe to our YouTube channel
• Learn more about our print and digital publication,
Blue-White Illustrated
• Follow us on Twitter:
@BWIonRivals, @NateBauerBWI, @RivalsSnyder, @DavidEckert98, @GregPickel, @ThomasFrankCarr
• Follow us on
Instagram
• Like us on
Facebook