 Penn State Nittany Lions football practice updates; college football teams poised to improve, more newsstand
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PSU one of 5 in CFB poised to improve; Practice updates, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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The Penn State Nittany Lions football team now has a handful of summer training camp practices under its belt as head coach James Franklin's team prepares to start the 2021 season in less than a month.

Drill work continued on Wednesday night in State College, where the team worked outside under muggy conditions. News of how that went, and how things are going in general, headline the top tweets and stories around Lions land and college football on Aug. 12.

So, too, does a position outlook from Yahoo about the year ahead and some recruiting fodder.

Away we go.

Penn State offensive coordinator Mike Yurcich waits for a football to be thrown his way during practice on Aug. 11, 2021. BWI photo/Greg Pickel
Penn State offensive coordinator Mike Yurcich waits for a football to be thrown his way during practice on Aug. 11, 2021. BWI photo/Greg Pickel

Tweets of the day

Five practices are now in the books after camp started a week ago tomorrow. Below, you're going to find a lot of links that offer insight and the latest news and notes, but for now, here's a look at the Nittany Lions' #5, Jahan Dotson.

Next, we'll move on to some interview fodder from a variety of reporters who listed in as James Franklin, Anthony Poindexter, Sean Clifford, and Joey Porter Jr., met the media after practice.

The football program released its annual schedule poster on Wednesday.

A Class of 2024 offer went out to Georgia's Alexander Cunningham.

And Penn State basketball picked up a new commitment from Evan Mahaffey.

Headlines of the day

Inside the Den: Penn State preseason practice news, notes, and observations: Bauer, BWI

College football's top 50 newcomers: Which recruits, transfers and new starters will impact the game?: VanHaaren, ESPN

5 college football teams poised to improve in 2021: Bromberg, Yahoo

Safety battle, running backs & more: Takeaways from James Franklin presser: Eckert, BWI

Every Ranked Big Ten Team Is on Penn State's 2021 Schedule: SI

Penn State’s James Franklin on his running backs, Sean Clifford on a young wideout, more practice takeaways: Flounders, PennLive

3 Thursday Penn State post-practice thoughts as summer camp continues: Pickel, BWI

Quote of the day

"I definitely feel like I’m playing at a pretty high level, and [Yurcich] has brought a lot of good out of me, things that I never thought I could do. This is just the beginning. I'm trying to break my ceiling and go even higher each and every day."

QB Sean Clifford told reporters Wednesday, per SI.

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