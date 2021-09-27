PSU moves into Kirk Herbstreit's top 4; Target sets commit date: Newsstand

Penn State is now ranked in College Football Playoff position.
The Nittany Lions moved into the top-four of the Associated Press top-25 on Sunday after a 4-0 start, and ESPN analyst Kirk Herbstreit has head coach
James Franklin's team in that spot, too.
In other news, a recent official visitor has set his commitment date and former Nittany Lions shined in the NFL Sunday.
Let's just into the top tweets and headlines about both the Nittany Lions and college football on Sept. 27.
Kirk Herbstreit stands next to James Franklin before Penn State-Auburn. AP photo
Tweets of the day
ESPN's Herbstreit called Penn State the No. 4 team in the country, as did the AP top-25 voters.
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It was a big Sunday for Penn State football alumni in the NFL, as multiple onetime Nittany Lions scored touchdowns and Amani Oruwairye earned an interception.
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On the recruiting front,
Omari Evans, a receiver who took an official visit for the Auburn game, will commit to the school of his choice next weekend.
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Finally, we'll note that Penn State is one of just 26 unbeaten teams left in college football.
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Headlines of the day
Is anybody all that good this year, including Penn State?: Giger, DK Pittsburgh Sports Tale of the Tape: What is Penn State getting in TE Mathias Barnwell?: Frank Carr, BWI With nothing but Big Ten games ahead, No. 4 Penn State needs to fix its running game and fight complacency: Juliano, Philadelphia Inquirer It's Penn State-Indiana week: Spread, TV info, storylines, more: Pickel, BWI PSU notebook: Wideouts make their mark; Lions up to No. 4 in AP poll: Levarse, Times Leader Where is Penn State football in the new AP, USA Today Coaches top 25 polls?: Eckert, BWI Up Next for Penn State: Don't Call it a Revenge Game: Wogenrich, SI Penn State Football Snap Counts: Who played the most against Villanova?: Pickel, BWI Should Penn State be more concerned about its running game or Indiana? Lions-Hoosiers’ storylines: Flounders, PennLive
Penn State football report card: Grading the win over Villanova: Pickel, BWI
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Quote of the day
"You can't be one-dimensional. You can't sustain it, being one-dimensional. You have to be able to run. There's going to be times where we're going to have to run the ball out on offense and a four-minute offense is going to magnify those issues. We have to find a way to improve in these areas because we can't be so one-dimensional.”
--PSU coach James Franklin after the Villanova win.
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