PSU makes cut for recruit; Saquon Barkley back at practice, more: Newsstand

Penn State is now about three weeks from starting the 2021 season on Sept. 4 at Wisconsin. Before long, the countdown will be under 20 days until the road whites are on and the team is on the field again. Speaking of waits, the one for the top tweets and headlines about Penn State and college football in general for Tuesday, Aug. 10 is over, as they are here and include news about former players, updates on the current team, and a note about a potential part of the future.

Class of 2023 recruit Rahmir Stewart runs during a camp. Rivals photo (Rivals.com)

Tweets of the day

Penn State made the top group for Class of 2023 four-star safety Rahmir Stewart. The 6-foot, 185-pound Philadelphia Imhotep Charter standout is not expected to rush his decision, but he is likely to be included in the Rivals250 for his cycle, which will be released later today.

Not even a year removed from a torn ACL that cost him most of the 2020 season, Saquon Barkley is back on the practice field with the New York Giants. It is still unclear whether or not he'll play in Week 1 or if Week 3 or later is more realistic, but it's certainly a step in the right direction.

Speaking of running backs being back in action, doesn't Noah Cain look pretty darn good in the following practice clip from Penn State Athletics?

The L.A. Rams featured Nick Scott in a video about carving out a role on the defense in the pros. Scott, a seventh-round pick, certainly has found his place out west.

