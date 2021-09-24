 Penn State football lands Thursday commit; Mike Yurcich talks Sean Clifford: Newsstand
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PSU lands Thursday commit; Mike Yurcich talks Sean Clifford: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Penn State is a day away from its final non-conference clash of the season.

Head coach James Franklin's Nittany Lions welcome Villanova to town for a Noon kick on Big Ten Network. A big crowd is expected as the team looks to improve to 4-0.

In the final newsstand before kickoff, we review a Thursday night commitment, hear from Mike Yurcich, and look at some predictions for game day.

Let's review the top tweets and headlines about Penn State Nittany Lions football on Sept. 24.

Penn State offensive coordinator Mike Yurcich talked with the school's Mitch Gerber about Sean Clifford and the offense to date. BWI photo/Greg Pickel
Penn State offensive coordinator Mike Yurcich talked with the school's Mitch Gerber about Sean Clifford and the offense to date. BWI photo/Greg Pickel ()

Tweets of the day

We'll start with Thursday's surprise: Class of 2022 offensive tackle Andre Roye committed to Penn State.

The Nittany Lions have long been after the three-star lineman from Baltimore, Md., St. Frances, and his announcement came a day after it was originally supposed to be made. Regardless, PSU will take him either way.

You can watch the aforementioned Yurcich interview from a Penn State produced video below.

It's National Spinal Cord Injury Awareness Month, which is something that has impacted the Penn State football program. See James Franklin's tweet below about how the program is trying to raise money for the cause.

The father of a Class of 2023 pledge, Alex Birchmeier, shared a message of why his son committed so long before he can sign.

More on the recruiting front: Recent Penn State official visitor and California safety Larry Turner-Gooden has decommitted from Arizona State. Keep an eye on the Lions for the four-star, though many west coast teams are also in play.

Headlines of the day

Here is how Penn State football’s trajectory has changed after a 3-0 start: Sauber, CDT

Penn State football lands massive OT recruit Andre Roye: Pickel, BWI

Predictions | In-state matchup against Villanova should be a blowout for Penn State: The Daily Collegian

Class Breakdown: Where Penn State stands after Andre Roye commitment: Eckert, BWI

Penn State finds success in the transfer portal with three newcomers in starting lineup: Juliano, Philadelphia Inquirer

Staff Predictions: Penn State vs. Villanova: BWI

Eric Wilson makes successful journey from Harvard to Penn State: Scarcella, Reading Eagle

Why do PSU football coaches, teammates, call Derrick Tangelo 'Congo'?: Pickel, PennLive

Franklin Not a ‘Huge Fan’ of the Transfer Portal…but So Far in 2021, It Has Its Advantages: Poorman, Statecollege.com

Nation's top DT prospect Jason Moore recaps Penn State White Out experience: Snyder, BWI

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Quote of the day

“I think we have Big Ten officials this week, so, I don’t know if I ever would have said this before, but thank God.”

--James Franklin during his appearance on the Penn State Coaches Show Thursday night.

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