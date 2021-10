PSU-Illinois picks; insight on a Lions' offseason injury: Newsstand

Happy Friday, Penn State fans. The Nittany Lions will soon be back in action, as head coach James Frankin's team will return to Beaver Stadium on Saturday for a Noon clash with Illinois on ABC. Before that, there are plenty of tweets and headlines to get to, including predictions, an offseason nugget of note, and more. It's time for the Oct. 22 newsstand.

The Penn State Nittany Lions will be back at Beaver Stadium on Saturday for the Illinois game. AP photo/Barry Reeger

Tweets of the day

We'll start with takeaways from special teams coordinator Joe Lorig's call with reporters on Thursday. Among other things, he noted that kicker Jake Pinegar had a back injury during the summer that undoubtedly impacted his competition with Jordan Stout for at least one of the kicking jobs, which was previously unknown.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWtlIFBpbmVnYXIgd2FzIGluanVyZWQgaW4gdGhlIHN1bW1lciAm YW1wOyBwYXJ0IG9mIGNhbXAgd2l0aCBhIGJhY2sgaW5qdXJ5LCBKb2UgTG9y aWcgc2FpZC4gSGVscHMgZXhwbGFpbiBob3cgdGhlIGtpY2tpbmcgc2l0dWF0 aW9uIGhhcyBwbGF5ZWQgb3V0Ljxicj48YnI+JnF1b3Q7SGUmIzM5O3MgZ290 IGEgY291cGxlIHllYXJzIG9mIGVsaWdpYmlsaXR5IGxlZnQuIEkgdGhpbmsg d2UmIzM5O3JlIGdvbm5hIHNlZSBzb21lIGdvb2QgdGhpbmdzIG91dCBvZiBo aW0sJnF1b3Q7IExvcmlnIHNhaWQuPC9wPiZtZGFzaDsgQXVkcmV5IFNueWRl ciAoQGF1ZHNueWRlcjQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v YXVkc255ZGVyNC9zdGF0dXMvMTQ1MTIxNjIwMTQ4NTU4NjQ0Mj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIHNwZWNpYWwgdGVhbXMgY29vcmRpYW50b3IgSm9l IExvcmlnIGlzIG9uIHRoZSBsaW5lIHRoaXMgbW9ybmluZy4gUHJhaXNlcyBK b3JkYW4gU3RvdXQmIzM5O3Mgc3RhcnQgdG8gdGhlIHNlYXNvbiwgc2F5cyBy ZXR1cm4gZ2FtZXMgY2FuIGJlIGJldHRlciBidXQgaGFzIGJlZW4gcGxlYXNl ZCB3aXRoIGhvdyB0aGUgYmFsbCBoYXMgYmVlbiBwcm90ZWN0ZWQgaW4gYm90 aCBraWNrb2ZmIGFuZCBwdW50IHJldHVybiBnYW1lLjwvcD4mbWRhc2g7IEdy ZWcgUGlja2VsIChAR3JlZ1BpY2tlbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9HcmVnUGlja2VsL3N0YXR1cy8xNDUxMjE1MDAwNTUxNDkzNjM0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

We know that mystery surrounds Penn State's quarterback situation, and the same thing goes for Illinois, as the Fighting Illini are still waiting to pick between Brandon Peters and Artur Sitkowski.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSWxs aW5vaXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNJbGxp bm9pczwvYT4gY29hY2ggQnJldCBCaWVsZW1hIHNheXMgUUIgQnJhbmRvbiBQ ZXRlcnMgd2FzIGNsZWFyZWQgdG8gcHJhY3RpY2UgdGhpcyB3ZWVrLiBCaWVs ZW1hIGlzIG5vdCBuYW1pbmcgYSBzdGFydGVyIGJlZm9yZSBTYXR1cmRheSYj Mzk7cyBnYW1lIGF0IFBlbm4gU3RhdGUuPC9wPiZtZGFzaDsgQWRhbSBSaXR0 ZW5iZXJnIChARVNQTlJpdHRlbmJlcmcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRVNQTlJpdHRlbmJlcmcvc3RhdHVzLzE0NTEyMzI3Njg4NTIx MDMxNzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMSwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Looking back to look forward, there are a lot of Penn State alumni on NFL rosters:

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4zOSBQZW5uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIExldHRlcm1lbiBhbmQgNDEg YWx1bXMgb3ZlcmFsbCBhcmUgY3VycmVudGx5IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkZMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORkw8 L2E+IHJvc3RlcnMuPGJyPjxicj7wn4+IIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQW1hbmlPP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbWFuaU88 L2E+IGlzIDEgb2YgMyBORkwgQ0JzIHdpdGggYXQgbGVhc3QgMyBwaWNrcyB0 aGlzIHNlYXNvbi48YnI+PGJyPvCfj4ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9taWtlZ2VzaWNraT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWlr ZWdlc2lja2k8L2E+IGhhZCA0IGNhdGNoZXMgb2YgMjArIHlhcmRzIGluIFdl ZWsgNiwgdGhlIG1vc3QgaW4gYW4gTkZMIGdhbWUgYnkgYSBURSB0aGlzIHNl YXNvbi48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcHJVYnhrQ1BRVSI+aHR0cHM6 Ly90LmNvL3ByVWJ4a0NQUVU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR3JlZyBLaW5jYWlk IChAR29QU1VHcmVnKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dv UFNVR3JlZy9zdGF0dXMvMTQ1MTI5MTQ2NjYwMTQ4NDI5MT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Don't forget that Penn State is suiting up in its 'Generations of Greatness' jerseys on Saturday.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZCG8J2QhPCdkI3wnZCE8J2QkfCdkIDwnZCT8J2QiPCdkI7wnZCN 8J2QkiDwnZCO8J2QhSDwnZCG8J2QkfCdkITwnZCA8J2Qk/CdkI3wnZCE8J2Q kvCdkJI8YnI+PGJyPnRoZSBicmVha2Rvd246IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9TN29ST2IzdkxRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUzdvUk9iM3ZMUTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBQZW5uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAUGVublN0YXRl RmJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGVublN0YXRl RmJhbGwvc3RhdHVzLzE0NTEzMzc0OTgzMTYyMzA2NjM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

ESPN's SP+ model has the Nittany Lions to win opposite of the Fighting Illini by 28.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5ik8J+TiCBXRUVLIDggU1ArIFBJQ0tTIPCfpKrwn5OJPGJyPjxi cj5DaW5jeSAzOSwgTmF2eSAxMDxicj5NaWNoIDM0LCBOb3J0aHdlc3Rlcm4g MTM8YnI+V2lzY29uc2luIDI3LCBQdXJkdWUgMTggKGZlZWxzIG1vcmUgaWtl IDE3LTgpPGJyPkNsZW1zb24gMjYsIFBpdHQgMjU8YnI+T2xlIE1pc3MgMzcs IExTVSAyODxicj5JU1UgMzksIE9TVSAyOTxicj5VQ0xBIDMyLCBPcmVnb24g Mjk8YnI+QmFtYSAzNSwgVGVubiAyMSAobm8gZXhwbG9kaW5nIFRlbm4gUUIg YWRqdXN0bWVudCk8YnI+T2hpbyBTdCAzOCwgSW5kaWFuYSAxOTxicj5ORCAz NCwgVVNDIDIzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9WTlJWSU1Tb2x5Ij5w aWMudHdpdHRlci5jb20vVk5SVklNU29seTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWxs IENvbm5lbGx5IChARVNQTl9CaWxsQykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9FU1BOX0JpbGxDL3N0YXR1cy8xNDUwNzk2OTk0NjkyMjY4MDM4 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Headlines of the day

Quote of the day