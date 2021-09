PSU defensive lineman 'unavailable' for season; practice notes: Newsstand

The final Penn State football newsstand of September has news of a Nittany Lion who will be out for the rest of the year, takeaways and notes from another Wednesday night open practice, and more praise for NFL rookies Micah Parson and Jayson Oweh. Kickoff between PSU and Indiana is set for 7:30 p.m. Saturday at Beaver Stadium, and some tickets do remain for the 'StripeOut' game. Find the link to those below. Let's dive into the top tweets and headlines about the Nittany Lions and college football on Sept. 30.

Penn State coach James Franklin looks out onto the field during the Villanova game. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

We'll start in the most obvious spot: James Franklin confirmed on Wednesday night that third-year defensive tackle Hakeem Beamon, who missed every Penn State contest in September, will be "unavailable" for the remainder of the season. No reason was given as to why that is the case, but it officially puts to rest any and all speculation regarding whether or not a player who was an expected two-deep contributor in the preseason would see the field.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWtlZW0gQmVhbW9uIHdpbGwgYmUgdW5hdmFpbGFibGUgdGhpcyBz ZWFzb24gLSBKYW1lcyBGcmFua2xpbiBhZnRlciBwcmFjdGljZTwvcD4mbWRh c2g7IFQtRnJhbmsgKEBUaG9tYXNGcmFua0NhcnIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhvbWFzRnJhbmtDYXJyL3N0YXR1cy8xNDQzMzQ2 OTY2NzU1MzAzNDI3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAy OSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Here are some other news and notes from both practice and the interviews with Franklin and offensive tackle Caedan Wallace that followed it.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TY2VuZXMgZnJvbSBQZW5uIFN0YXRlIGZvb3RiYWxsIHByYWN0aWNl IGFzIHRoZXkgcHJlcGFyZSBmb3IgdGhlaXIgZ2FtZSBTYXR1cmRheSBhZ2Fp bnN0IEluZGlhbmEuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80ajRVWm1xZDFj Ij5odHRwczovL3QuY28vNGo0VVptcWQxYzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wc3Vmb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AcHN1Zm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wZE5i RWd5akRuIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMGROYkVneWpEbjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBKb2UgSGVybWl0dCAoQEpvZUhlcm1pdHQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9lSGVybWl0dC9zdGF0dXMvMTQ0MzM2MTIyNzM2 ODAxMzgyNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjksIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZWFuIENsaWZmb3JkLCBUeWxlciBXYXJyZW4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL0xUTWFBOHRjZVciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9MVE1hQTh0 Y2VXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEF1ZHJleSBTbnlkZXIgKEBhdWRzbnlkZXI0 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2F1ZHNueWRlcjQvc3Rh dHVzLzE0NDMzMjI3NTc0MTMwMjM3NDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYWVkYW4gV2FsbGFjZSBvbiBwbGF5aW5nIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5l Ojxicj48YnI+4oCcUGxheWluZyBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBpcyBub3QgbGlr ZSByaWRpbmcgYSBiaWtlIHlvdSBjYW4gZm9yZ2V0IHRlY2huaXF1ZXMgYW5k IHRlbmRlbmNpZXPigJ0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BxVkszd3hB Rk4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9wcVZLM3d4QUZOPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEp1c3RpbiBNb3JnYW5zdGVpbiAoQEptb1R3ZWV0c18pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm1vVHdlZXRzXy9zdGF0dXMvMTQ0MzM1MDkw MTQ2OTcyMDU3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjks IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GZWVscyBsaWtlIGl0IGhhcyBiZWVuIGEgd2hpbGUgc2luY2UgUGVu biBTdGF0ZSBoYXMgYmVlbiBvdXRzaWRlIG9uIGEgV2VkbmVzZGF5IGJ1dCB3 aGF0IGEgZGF5IGZvciBpdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21xd2p1 aWNMdEUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tcXdqdWljTHRFPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEJlbiBKb25lcyAoQEJlbl9Kb25lczg4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0Jlbl9Kb25lczg4L3N0YXR1cy8xNDQzMzQ3ODg4MzE5 NDM4ODUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOSwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The link below has PSU-Indiana ticket information. A "limited" number of tickets remain.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5S1IFRoZSBQZW5uIFN0YXRlIFN0cmlwZSBPdXQ8YnI+4pqq77iP IFVuZGVyIHRoZSBMaWdodHM8YnI+8J+UtSBCMUcgTWF0Y2h1cCAodnMuIElu ZGlhbmEpPGJyPuKaqu+4jyBMaW1pdGVkIFRpY2tldHMgQXZhaWxhYmxlPGJy PvCflLUgQnJpbmcgdGhlIE5vaXNlPGJyPjxicj5UaWNrZXRzOiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vQmwzWkowQXhvVyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0JsM1pK MEF4b1c8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L1dlQXJlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VB cmU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBlbm5T dGF0ZUZiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5T dGF0ZUZiYWxsL3N0YXR1cy8xNDQzMzY1OTE2NDk1MDMyMzIwP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Here's the promised update on Parsons and Oweh, who continue to find their way into defensive backfields through the early part of the NFL schedule.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Sb29raWUgUUIgUHJlc3N1cmVzOiA8YnI+PGJyPjEuIE1pY2FoIFBh cnNvbnMgLSAxNTxicj4yLiBPc2EgT2RpZ2hpenV3YSAtIDEwPGJyPjMuIEph eXNvbiBPd2VoIC0gOTxicj48YnI+Li4uQ293Ym95cyByZWFsbHkgcmV2YW1w ZWQgdGhpcyBkZWZlbnNlIC0gYm90aCBpbiBGQSBhbmQgMjAyMSBORkwgRHJh ZnQuIEltcHJlc3NpdmUgdHVybmFyb3VuZC9pbXBhY3QgdGhyb3VnaCAzIHdl ZWtzPC9wPiZtZGFzaDsgQmVuIEZlbm5lbGwgKEBCZW5GZW5uZWxsX05GTCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5GZW5uZWxsX05GTC9z dGF0dXMvMTQ0MzIzNzQzMDU5Nzk4NDI1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QRkbigJlzIGhpZ2hlc3QtZ3JhZGVkIHJvb2tpZSB0aGlzIHNlYXNv buKApjxicj48YnI+TWljYWggUGFyc29ucyDwn5KqIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9OU0trR2dXMXF2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vTlNLa0dnVzFx djwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQRkYgKEBQRkYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUEZGL3N0YXR1cy8xNDQzMjEyNDY2OTkzOTk5ODc2P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Headlines of the day

Quote of the day