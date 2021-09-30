 Penn State football down a defensive lineman for the season; practice notes, more: Newsstand
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PSU defensive lineman 'unavailable' for season; practice notes: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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The final Penn State football newsstand of September has news of a Nittany Lion who will be out for the rest of the year, takeaways and notes from another Wednesday night open practice, and more praise for NFL rookies Micah Parson and Jayson Oweh.

Kickoff between PSU and Indiana is set for 7:30 p.m. Saturday at Beaver Stadium, and some tickets do remain for the 'StripeOut' game. Find the link to those below.

Let's dive into the top tweets and headlines about the Nittany Lions and college football on Sept. 30.

Penn State coach James Franklin looks out onto the field during the Villanova game. BWI photo/Steve Manuel
Penn State coach James Franklin looks out onto the field during the Villanova game. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

We'll start in the most obvious spot: James Franklin confirmed on Wednesday night that third-year defensive tackle Hakeem Beamon, who missed every Penn State contest in September, will be "unavailable" for the remainder of the season.

No reason was given as to why that is the case, but it officially puts to rest any and all speculation regarding whether or not a player who was an expected two-deep contributor in the preseason would see the field.

Here are some other news and notes from both practice and the interviews with Franklin and offensive tackle Caedan Wallace that followed it.

The link below has PSU-Indiana ticket information. A "limited" number of tickets remain.

Here's the promised update on Parsons and Oweh, who continue to find their way into defensive backfields through the early part of the NFL schedule.

Headlines of the day

Sean Clifford Thrives With Mike Yurcich on the Sideline: Wogenrich, SI

Will PSU get a 2023 commit in October? Omari Evans outlook: Roundtable: Snyder and Pickel, BWI

Patient Keaton Ellis making strides in switch to safety in Penn State secondary: Gallen, PennLive

What will the Penn State football depth chart look like for Indiana?: Pickel, BWI

Nittany Lions Looking for More Physicality Along Offensive Front: Jones, Statecollege.com

Inside the Den: Penn State football Wednesday media notes and takeaways: Bauer, BWI

Labor agency: Union allowed in college football: ESPN

Three takeaways from Penn State football's midweek press conference: Eckert, BWI

Here are the 3 questions that will decide Penn State football’s matchup against the Indiana Hoosiers: CDT

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Quote of the day

"We had already discussed everything prior to the White Out game. We had already discussed recruiting and where Penn State was, how early I wanted to end it, all of that. We were definitely talking about it the whole way up to the White Out and the whole way back. We also talked about it the whole week before the Villanova game, so we were all pretty locked in as a family for a little while now."

Class of 2023 four-star tight end Mathias Barnwell to BWI about his decision to re-commit to Penn State.

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