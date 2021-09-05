 Penn State called a Week 1 winner; targeting call draws criticism, more: Newsstand
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PSU called a Week 1 winner; targeting call draws criticism, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Penn State is celebrating victory Sunday following a 16-10 triumph over Wisconsin on Saturday at Camp Randall.

The Lions led first and last but had to overcome some temporary injury issues, penalties, and a missed extra point along the way.

A win is a win, though, and head coach James Franklin's team is being widely praised across the country now that Week 1 is mostly in the books.

Here are the top headlines and tweets on Sept. 5.

The Penn State logo is shown on the Camp Randall Stadium scoreboard prior to the Nittany Lions 16=10 win over Wisconsin. BWI photo/Greg Pickel
The Penn State logo is shown on the Camp Randall Stadium scoreboard prior to the Nittany Lions 16=10 win over Wisconsin. BWI photo/Greg Pickel

Tweets of the day

Let's spend this entire section taking a look back at the game via tweets. We'll cover everything from Gus Johnson's call of Jaquan Brisker's interception to Jahan Dotson's 49-yard touchdown and more.

Headlines of the day

Penn State vs. Wisconsin score, takeaways: No. 19 Nittany Lions upset No. 12 Badgers in defensive slugfest: Fornelli, CBS Sports

First half 'growing pains' lead to late resurgence for Clifford, offense: Bauer, BWI

College football winners and losers: Texas, Alabama notch statement wins; Oklahoma disappoints: Myerberg, USA Today

Arnold Ebiketie explodes onto the scene in first Penn State victory: Pickel, BWI

Fox Sports' Joel Klatt rips targeting rules following ejection of Penn State's Ellis Brooks: Greer, Sporting News

Ellis Brooks on controversial targeting call, big-time performance: Eckert, BWI

4 Penn State takeaways from a narrow 16-10 win over Wisconsin: Noah Cain’s running, defenders’ toughness and more: Gallen, PennLive

PSU-Wisconsin takeaways: Offense bounces back, defense holds, more: Pickel, BWI

Brisker’s Toughness Rewarded With Late Interception: Jones, Statecollege.com

Player Interviews: Sean Clifford, Jahan Dotson, Noah Cain & Rasheed Walker: Snyder, BWI

Penn State Rewind: How the Lions Landed a Big Win at Wisconsin: Wogenrich, SI


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Quote of the day

“I’m just super proud of the entire team. That’s a gutsy win, on the road, in a hostile environment. Obviously our defense played unbelievable … You talk about time of possession, it’s gonna be interesting, you guys probably know better than me, but explosive plays and turnovers I think are obviously going to be the difference in the game.”

--James Franklin to FOX following the Nittany Lions' victory.

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