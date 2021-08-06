 Penn State football: Anthony Zettel retires; Nittany Lions' job called better than Michigan's, more: Newsstand
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PSU called a better job than Michigan; Zettel retires, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Training camp is here.

The Penn State football team will hit the practice fields inside Holuba Hall and outside the Lasch Building today as head coach James Franklin presides over his eighth camp in State College.

A fan favorite has retired from the NFL, and ESPN gives a nod to the blue and white over the maize and blue.

It's time to look at the top headlines and tweets around Lions land and the college football world for Aug. 6.

Penn State football coach James Franklin is ready for training camp. BWI photo
Penn State football coach James Franklin is ready for training camp. BWI photo

Tweets of the day

Well, it's actually an Instagram post, but it made its way to Twitter, so we'll count it.

Former Penn State defensive lineman Anthony Zettel has retired from the NFL.

The Michigan native was with the San Francisco 49ers when he announced the news. He played in 50 games over five pro seasons and started 16 while making 76 tackles.

“As I went through the first week of training camp, I quickly found myself having to search more and more for the excitement and desire I have always had playing football," Zettel wrote.

“I’m not sure what is next for me, but I know that whatever that is, I will always give 100%. I am looking forward to this next chapter of my life!”

According to James Franklin, Penn State had a pool and what appears to be lake day before the start of training camp.

The Lions offered Class of 2023 receiver Cayden Lee on Thursday.

Headlines of the day

College football coaching jobs showdown: Michigan vs. Penn State: Rittenberg, ESPN

Matt McGloin, WWE’s Tom Phillips Hit Paydirt with New Penn State Football Podcast: Poorman, Statecollege.com

How did former Penn State star Micah Parsons fare in first NFL preseason action for the Dallas Cowboys?: Gallen, PennLive

5 Penn State training camp, media day thoughts: Friday's Fifth Quarter: Pickel, BWI

Quote of the day

"Now I feel like I can just use those two series to build on, get ready to play the scrimmage on Saturday and get ready to play next Friday, too. know it's going to be a long year and they're telling me to slow down, but I'm ready to go right now."

--Micah Parsons to DallasCowboys.com after his first preseason game in the pros.

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