 Will a Penn State commit earn a ratings bump? Lions have a top-100 player, more: Newsstand
News More News
{{ timeAgo('2021-08-25 06:58:45 -0500') }} football Edit

PSU bowl prediction; RB commit could earn ratings bump, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
Related
Related
{{ link.display_text }} |

An ESPN countdown of college football's top-100 players includes Penn State's Jahan Dotson, while Rivals' Adam Gorney writes that Nittany Lions Class of 2022 running back commit Kaytron Allen may be in line for a bump in the rankings one day after a fantastic Week 1 performance at IMG Academy.

Those two headlines lead the newsstand for Aug. 25, but they are hardly the only things to know today.

Let's get to the top information and updates.

Tweets of the day

Starting with news from around college football, LSU and Ohio State became two of the more prominent schools in the Power-5 to require either a vaccine card or a negative COVID-19 test from 72 hours or less before game time to enter their respective stadiums.

Penn State, of course, is not planning on going that route, Vice President for Intercollegiate Athletics Sandy Barbour said last Saturday, and Georgia will not either.

Back in Lions land, Brett McMurphy of The Action Network has released his preseason bowl projections, and the longtime national college football writer sees the Lions as Citrus Bowl bound opposite Florida, where they are projected to be a favorite.

An alliance between the Big Ten, PAC-12, and ACC was officially announced on Tuesday, and Barbour will sit on the committee of athletic directors who are tasked with working on scheduling, among other things, ESPN reports.

Brad Maendler, who trains quarterbacks, including Penn State commit Drew Allar, has some video from his first game of the season last week.

It's Wednesday, which means there is a new Micah Parsons 'Hard Knocks' clip out.

In other alumni news, John Reid was shipped from Houston to Seattle for a conditional seventh-round pick in the 2023 NFL Draft.

Penn State receiver Jahan Dotson answers a question at Big Ten Media Day in July. ESPN now calls him one of college football's top-100 players. BWI photo/Greg Pickel
Penn State receiver Jahan Dotson answers a question at Big Ten Media Day in July. ESPN now calls him one of college football's top-100 players. BWI photo/Greg Pickel
Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!
Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!

Headlines of the day

College football's top 100 players for 2021: Spencer Rattler, Jahan Dotson, and more: ESPN

Matt McGloin chats on Wednesday's Daily: BWI

Why senior, 2020 captain Jesse Luketa is becoming a Penn State football dual-threat: Engle, The Daily Collegian

5 most exciting possible matchups under alliance agreement: Eckert, BWI

Tuesdays with Gorney: More on Kaytron Allen: Gorney, Rivals

Nittany Lions Have Stars at Receiver, Question Will Be Consistency Behind Them: Jones, Statecollege.com

Three Penn State commits who are set to outplay their ratings this season: Snyder, BWI

Subscribe to Blue White Illustrated's YouTube channel

Quote of the day

“I think that changing the speeds (on offense), changing what you do is good. We’re going to have a lot of different looks this year, we’re going to have a lot of different plays, a lot of different formations, we’re going to do a lot of things.”

--Sean Clifford to PennLive about the Penn State offense in 2021.

*******

• Talk about this article inside The Lions Den

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Learn more about our print and digital publication, Blue-White Illustrated

• Follow us on Twitter: @BWIonRivals, @NateBauerBWI, @RivalsSnyder, @DavidEckert98, @GregPickel, @ThomasFrankCarr

• Follow us on Instagram

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}