Pitt-PSU bowl game a possibility; Latest on Lions' QB situation: Newsstand

All of the talk surrounding the Penn State football program is focused on the quarterback position. That shouldn't come as a surprise, as James Franklin's game week news conference on Tuesday was dominated by questions about starter Sean Clifford's status in addition to how the practice plan will work for backups Ta'Quan Roberson and Christian Veilleux ahead of a Noon meeting with Illinois on Saturday. There are other Nittany Lions and college football headlines and tweets to know about, of course, including one tied to bowl games. Let's get into the newsstand for Oct. 20.

Ta'Quan Roberson throws a pass as Christian Veilleux looks on during a Penn State Nittany Lions practice in 2021. BWI photo

Tweets of the day

We'll start with a big rundown of reporter takeaways from Franklin's hourlong question and answer session yesterday.

According to ESPN's SP+ statistical model, despite all the uncertainties under center, Penn State is still expected to win big on Saturday.

Lions end Jesse Luketa received a shoutout from the Senior Bowl for his play over the first six weeks of the season.

The Penn State-Michigan White Out game a few years back is what sealed the deal for Zakee Wheatley to pick the Lions, his father tweeted Tuesday. Earlier in the day, receiver Cam Sullivan-Brown singled out Wheatley as a younger defender who is doing well.

Headlines of the day

Quote of the day