Picks pour in for PSU-Iowa; practice notes, and more: Newsstand

The No. 4 Penn State football team is a day away from being wheels up to Iowa for Saturday's matchup with the No.3 Hawkeyes. Head coach James Franklin's Nittany Lions are listed as an underdog in the top-five tilt, but that hasn't stopped computer models and analysts from picking PSU to win outright at Kinnick Stadium. An early look at some predictions headlines today's newsstand, as does an NFL note, practice thoughts, and other things to know on Oct. 7.

Penn State receiver Jahan Dotson will look to have another big game on Saturday at Iowa. AP photo

Tweets of the day

Let's start with a pair of predictions that are out there on social media. More can be found in the headlines section below.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWVrIDYgQWR2YW5jZWQgU3RhdHMgUHJldmlld3Mg8J+ntTxicj48 YnI+UEVOTiBTVEFURSBAIElPV0EgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2V0 VnFSanhWMVkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ldFZxUmp4VjFZPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IHBhcmtlciAoQHN0YXRzb3dhcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9zdGF0c293YXIvc3RhdHVzLzE0NDU3NDEwNTgzNzM5OTY1 NDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA2LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7igYnvuI/wn5ixIFdFRUsgNiBTUCsgUElDS1Mg8J+Zj+KdjDxicj48 YnI+T2xlIE1pc3MgMzEsIEFyayAyNzxicj5PVSAzNSwgVGV4YXMgMjc8YnI+ QllVIDMyLCBCb2lzZSBTdCAyNjxicj5VTWFzcyAzMywgVUNvbm4gMjggKEkg ZGlzYWdyZWUpPGJyPkdlb3JnaWEgMjksIEF1YnVybiAxOTxicj5DdXNlIDI3 LjQsIFdha2UgMjcuMyEhPGJyPlBlbm4gU3QgMjQsIElvd2EgMjA8YnI+TWlj aCAyNywgTmViIDI0PGJyPkJhbWEgMzAsIEEmYW1wO00gMjEgKEkgZGlzYWdy ZWUpPGJyPlVTQyAyNy4yMiwgVXRhaCAyNy4yMSEhITxicj48YnI+R29vb29v b2QgbHVjayBvdXQgdGhlcmUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Ra2xL dVUxZnN3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUWtsS3VVMWZzdzwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBCaWxsIENvbm5lbGx5IChARVNQTl9CaWxsQykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FU1BOX0JpbGxDL3N0YXR1cy8xNDQ1NzE4NzMw NjI2MDI3NTIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgNiwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Sean Clifford has been added to more awards contenders lists.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZWFuY2xpZmYx ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2VhbkNsaWZmMTQ8L2E+IGhhcyBi ZWVuIGFkZGVkIHRvIHRoZSDwnZeg8J2XrvCdmIXwnZiE8J2XsvCdl7nwnZe5 IPCdl5TwnZiE8J2XrvCdl7/wnZexIFdhdGNoIExpc3QgZm9yIENvbGxlZ2Ug UGxheWVyIG9mIHRoZSBZZWFyIPCfkq88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VBcmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNXZUFyZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Jw S0NKZkdiV3YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ycEtDSmZHYld2PC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFBlbm4gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBQZW5uU3RhdGVGYmFsbCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZW5uU3RhdGVGYmFsbC9z dGF0dXMvMTQ0NTgxMjA5MDQzOTA5NDI3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5PY3RvYmVyIDYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5kaWRhdGVzIGZvciBTZW5pb3IgQ0xBU1MgQXdhcmQsIHNpZ25p ZnlpbmcgdG9wIHNlbmlvciBmb290YmFsbCBwbGF5ZXIgYmFzZWQgb24gY29t bXVuaXR5LCBjbGFzc3Jvb20sIGNoYXJhY3RlciAmYW1wOyBjb21wZXRpdGlv biA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOWtOUk1wN3lNTSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzlrTlJNcDd5TU08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJldHQgTWNNdXJw aHkgKEBCcmV0dF9NY011cnBoeSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9CcmV0dF9NY011cnBoeS9zdGF0dXMvMTQ0NTc3MTA0MTMwMTY2Nzg1 Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDYsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

A week after Penn State pulled off a Stripe Out at Beaver Stadium, it will now play in one at Iowa. Here's what Saturday's home team hopes to have its stadium looking like by kickoff.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JZiB5b3UmIzM5O3JlIGdvaW5nIHRvIHRoZSBJb3dhLVBlbm4gU3Rh dGUgZ2FtZSBTYXR1cmRheSwgaGVyZSBpcyB0aGUgbWFwIG9mIHdoaWNoIHNl Y3Rpb25zIGFyZSBzbGF0ZWQgdG8gd2VhciBibGFjayBvciBnb2xkLiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaXo1a2czUTBiVyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L2l6NWtnM1EwYlc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hhZCBMZWlzdGlrb3cgKEBD aGFkTGVpc3Rpa293KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0No YWRMZWlzdGlrb3cvc3RhdHVzLzE0NDU4NDE0NzA5NzY2Njc2NjA/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

ESPN's best college town fan vote is down to Baton Rouge and State College.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCBhbGwgY29tZXMgZG93biB0byB0aGlzITxicj48YnI+WW91JiMz OTt2ZSB2b3RlZCBmb3IgdGhlIGJlc3QgY29sbGVnZSBmb290YmFsbCB0b3du IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZi YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQZW5uU3RhdGVGYmFsbDwvYT4g YW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTFNVZm9vdGJhbGw/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExTVWZvb3RiYWxsPC9hPiBoYXZlIG1h ZGUgaXQgdG8gdGhlIGZpbmFsLjxicj48YnI+V2hvIHlhIGdvdD88YnI+PGJy Pijwn5ONPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TaGVsbFN0YXRp b25zVVM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNoZWxsU3RhdGlvbnNVUzwv YT4pPC9wPiZtZGFzaDsgRVNQTiBDb2xsZWdlIEZvb3RiYWxsIChARVNQTkNG QikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FU1BOQ0ZCL3N0YXR1 cy8xNDQ1ODM4NTQ4MjI2MDg0ODgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j dG9iZXIgNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

We'll close this section with some takeaways from the open media practice session and interviews that followed it.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYW1lcyBGcmFua2xpbiBjb21pbmcgdXAgbW9tZW50YXJpbHkuIFVu dGlsIHRoZW7igKYgSmFxdWFuIEJyaXNrZXIgYW5kIEplc3NlIEx1a2V0YSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbElMVktncUhOQyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL2xJTFZLZ3FITkM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXVkcmV5IFNueWRlciAo QGF1ZHNueWRlcjQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXVk c255ZGVyNC9zdGF0dXMvMTQ0NTg4MjQ2NzExNDYxODg4ND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYW1lcyBGcmFua2xpbiBjYWxsZWQgaGlzIHN0YXJ0aW5nIHNhZmV0 aWVzIHR3byBvZiB0aGUgYmVzdCBpbiBjb2xsZWdlIGZvb3RiYWxsLiA8YnI+ PGJyPkpp4oCZQXlpciBCcm93biBzYXlzIHRoYXQgaGUgYW5kIEphcXVhbiBC cmlza2VyIGhhdmUg4oCcdGVsZXBhdGhpY+KAnSBtaW5kcyBvbiB0aGUgZmll bGQgc3RlbW1pbmcgZnJvbSB0aGVpciBkYXlzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTENGYWxjb25zRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QExDRmFsY29uc0ZCPC9hPi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2sw YUduRjhqWVAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rMGFHbkY4allQPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IEp1c3RpbiBNb3JnYW5zdGVpbiAoQEptb1R3ZWV0c18pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm1vVHdlZXRzXy9zdGF0dXMvMTQ0 NTg4OTAzMzE3MTg0MTAyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GcmFua2xpbiBvbiB3aGF0IGhhcyBpbXByZXNzZWQgaGltIGZyb20g T0MgTWlrZSBZdXJjaWNoOjxicj48YnI+4oCcSGXigJlzIGEgY3JlYXRpdmUg Z3V5LiBIZeKAmXMgbG92ZXMgcGxheXMuIEkgdGhpbmsgaGlzIGNyZWF0aXZp dHnigKYgaGlzIGludGVuc2l0eeKApiBTbyBmYXIsIHNvIGdvb2QuIEJ1dCB0 aGVyZeKAmXMgc3RpbGwgcm9vbSBmb3IgaW1wcm92ZW1lbnQsIGFuZCBJIHRo aW5rIE1pa2Ugd291bGQgYWdyZWUgd2l0aCB0aGF0LuKAnTwvcD4mbWRhc2g7 IENvbGxlZ2lhbiBGb290YmFsbCAoQHBzdWZvb3RibG9nKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BzdWZvb3RibG9nL3N0YXR1cy8xNDQ1ODg0 NzY2MDA0MzMwNTAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgNiwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Headlines of the day

Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!

Quote of the day