Picks pour in for PSU-Iowa; practice notes, and more: Newsstand

The No. 4 Penn State football team is a day away from being wheels up to Iowa for Saturday's matchup with the No.3 Hawkeyes.
Head coach
James Franklin's Nittany Lions are listed as an underdog in the top-five tilt, but that hasn't stopped computer models and analysts from picking PSU to win outright at Kinnick Stadium.
An early look at some predictions headlines today's newsstand, as does an NFL note, practice thoughts, and other things to know on Oct. 7.
Penn State receiver Jahan Dotson will look to have another big game on Saturday at Iowa. AP photo
Tweets of the day
Let's start with a pair of predictions that are out there on social media. More can be found in the headlines section below.
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Sean Clifford has been added to more awards contenders lists.
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A week after Penn State pulled off a Stripe Out at Beaver Stadium, it will now play in one at Iowa. Here's what Saturday's home team hopes to have its stadium looking like by kickoff.
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ESPN's best college town fan vote is down to Baton Rouge and State College.
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We'll close this section with some takeaways from the open media practice session and interviews that followed it.
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Headlines of the day
Week 6 college football picks: Penn State at Iowa, Utah at USC and more: McCollough, Los Angeles Times Penn State football mailbag: Iowa's defense, Noah Cain's outlook, more: Pickel, Bauer, and Eckert, BWI Penn State vs Iowa Prediction, Game Preview: CFN BWI Daily: An in-depth look at PSU-Iowa with a Hawkeyes expert: Frank Carr, BWI College football Week 6 roundtable: Predicting Penn State-Iowa, Oklahoma-Texas, upsets, players to watch and more: The Athletic Inside the Den: Penn State football Wednesday media notes: Bauer, BWI Penn State vs. Iowa odds, prediction, betting trends for top-five Big Ten showdown: Bender, Sporting News What will the Penn State football depth chart look like at Iowa?: Pickel, BWI Penn State prediction vs. Iowa: Sean Clifford, how good (and careful) can you be?: Bodani, YDR Penn State Nittany Lions welcome LB Jordan Hall for another visit: Snyder, BWI
Cowboys LB Micah Parsons ready to handle business against, Giants, friend Saquon Barkley: Watkins, Dallas Morning News
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Quote of the day
"I think we're going to continue to get better each week, and part of it is really the staff getting used to Mike, and Mike getting used to the staff, and the type of communication that happens from the booth down to him, and then from the sideline as well. So far, obviously, so good but I still think there's a lot of room left for growth and I think Mike will feel the same way."
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PSU head coach James Franklin to reporters on Wednesday night when asked about offensive coordinator Mike Yurcich.
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