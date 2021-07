Penn State set for Big Ten Media Days; DDS decision day: Daily newsstand

It's a big day, Penn State fans. Nittany Nation is anxiously awaiting a five-star defensive end's announcement later today, and head coach James Franklin plus receiver Jahan Dotson, corner Tariq Castro-Fields, and defensive tackle PJ Mustipher are in Indianapolis for Big Ten Media Days. Before all of the excitement unfolds, it's time to take a look at the top tweets and headlines from around Lions to kickoff July 22.

Dani Dennis-Sutton will pick between Penn State, Georgia, and Alabama today. Rivals photo (Nick Lucero/Rivals.com)

Tweets of the day

Dani Dennis-Sutton is now just hours away from picking between Penn State, Georgia, and Alabama. Rivals' FutureCast favors the Nittany Lions ahead of the 5 p.m. announcement at Owing Mills, Md., McDonogh High.

The Lions took a quick plane ride to Indianapolis on Wednesday ahead of Thursday's Big Ten Media Days kickoff. Franklin is scheduled to be at the main podium at Noon, and then he and the players will each hold roundtable discussions with reporters later in the afternoon.

Former five-star recruit and onetime Florida State corner AJ Lytton has officially enrolled at Penn State and joined the Nittany Lions roster.

Headlines of the day

Quote of the day