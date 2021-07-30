Penn State's busy recruiting day; NFL camp updates, more: Daily newsstand

Happy Friday, Penn State fans!
We are almost one weekend closer to the start of the 2021 season. In fact, the countdown now sits at seven days to camp and five Fridays until it is the day before the opener at Wisconsin on Sept. 4.
It's easy to feel the excitement already popping up around Nittany Nation, especially as the program continues a big commitment spree, even if it suffered a slight setback on Thursday.
It's time to take a look at the top headlines and tweets around Lions land for July 30.
Philadelphia Eagles running back Miles Sanders runs a drill during practice at NFL football training camp, Wednesday, July 28, 2021, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola)
Tweets of the day
Let's start in the NFL.
Numerous Penn State lettermen are competing in training camps around the country, either to earn a starting spot, a reserve role or just a place on the roster in general, and there are plenty of social media updates to be found.
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It was certainly a day to remember on the recruiting trail for the Nittany Lions during a month that no one will soon forget.
In the span of mere hours, Penn State landed four-star Texas athlete
Cristian Driver but lost four-star defensive lineman Tyreese Fearbry, who decommitted 25 days after picking PSU.
Penn State now has 22 Class of 2022 commitments entering a weekend where it will host numerous prospects and also await a Saturday afternoon announcement from four-star safety
KJ Winston.
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Headlines of the day
Quote of the day
"I could say so much about Penn State and why that's the school for me, but the one thing I really liked was the family that they have there, the brotherhood," Driver said. "It's not about the individual there. It's about the team. They don't have names on the back of their jerseys. People know you there based on your number, not your name, because it's not about you. It's about the team. That's where 'We Are' comes from.
"It's all about playing as a team there and being a family. That's something a lot of other colleges don't have. Coach [James] Franklin does a terrific job pouring into all of his players, pouring into their families. I think that's one thing that really stood out to me the most."
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New Penn State commit Cristian Driver to BWI about his decision to pick the Lions.
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