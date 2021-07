Penn State's busy recruiting day; NFL camp updates, more: Daily newsstand

Happy Friday, Penn State fans! We are almost one weekend closer to the start of the 2021 season. In fact, the countdown now sits at seven days to camp and five Fridays until it is the day before the opener at Wisconsin on Sept. 4. It's easy to feel the excitement already popping up around Nittany Nation, especially as the program continues a big commitment spree, even if it suffered a slight setback on Thursday. It's time to take a look at the top headlines and tweets around Lions land for July 30.

Philadelphia Eagles running back Miles Sanders runs a drill during practice at NFL football training camp, Wednesday, July 28, 2021, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola)

Tweets of the day

Let's start in the NFL. Numerous Penn State lettermen are competing in training camps around the country, either to earn a starting spot, a reserve role or just a place on the roster in general, and there are plenty of social media updates to be found.

It was certainly a day to remember on the recruiting trail for the Nittany Lions during a month that no one will soon forget. In the span of mere hours, Penn State landed four-star Texas athlete Cristian Driver but lost four-star defensive lineman Tyreese Fearbry, who decommitted 25 days after picking PSU. Penn State now has 22 Class of 2022 commitments entering a weekend where it will host numerous prospects and also await a Saturday afternoon announcement from four-star safety KJ Winston.

Headlines of the day

