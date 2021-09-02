 What is PSU paying Ball State for Week 2 game? Notes, more: Newsstand
News More News
{{ timeAgo('2021-09-02 08:03:40 -0500') }} football Edit

Penn State practice notes, Wisconsin predictions, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Thursday's Penn State newsstand is headlined by Penn State football practice notes and predictions about the Nittany Lions' trip to Wisconsin.

A recruiting joke from James Franklin is also part of the top tweets and headlines about both the program and college football on Sept. 2.

Let's get to it.

Penn State's logo on the Beaver Stadium south end zone scoreboard. BWI photo/Greg Pickel
Penn State's logo on the Beaver Stadium south end zone scoreboard. BWI photo/Greg Pickel

Tweets of the day

The Nittany Lions had their final open practice of the week before shipping out to Madison, which means there are plenty of observations on social media from Holuba Hall.

James Franklin tricked many people with this tweet. We'll let you click the link and figure it out for yourself.

Penn State offered visiting Class of 2023 tight end Andrew Rappleyea on Thursday, and it also extended an offer to Ja'Juan Seider's nephew, Class of 2026 athlete Jyron Hughley.

Headlines of the day

Penn State-Wisconsin game predictions: Lions have their hands full on the road against tough, experienced Badgers: Hockensmith, PennLive

Predicting Penn State's two-deep depth chart for the Wisconsin game: Pickel, BWI

The Return’ | How the 2016 Penn State football team won a Big Ten Championship, reshaped the program’s legacy: Ralph, Daily Collegian

Penn State Nittany Lions football: Franklin names second starting safety: Eckert, BWI

‘Just do your thing in football.’ How Penn State’s Jaquan Brisker is fulfilling his late brother’s wish: Sauber, CDT

Which 2023 prospects has Penn State contacted now that it's Sept. 1?: Snyder, BWI

College Football Schedule, Predictions, Game Times, Lines, TV: Week 1: CFN

Preseason camp 'best so far' for Penn State receiver Jahan Dotson: Bauer, BWI

Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!
Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!

Quote of the day

"I can really say that I'm the most confident quarterback in the country, because of the guys around me, the way I've prepared and the way everybody else has prepared. So I'm excited to get after those boys in Madison."

--Penn State QB Sean Clifford to reporters following practice Wednesday night, as transcribed by SI.

*******

• Talk about this article inside The Lions Den

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Learn more about our print and digital publication, Blue-White Illustrated

• Follow us on Twitter: @BWIonRivals, @NateBauerBWI, @RivalsSnyder, @DavidEckert98, @GregPickel, @ThomasFrankCarr

• Follow us on Instagram

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}