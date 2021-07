Penn State picks Whiteout date; Lions land a 5-star, more: Daily newsstand

Penn State has finished its time at Big Ten Media Days, but there is still plenty to discuss around Lions land. That's always the case after a day where the Lions landed a five-star recruit in Dani Dennis-Sutton and also did multiple hours of interviews in Indianapolis. Let's take a look at the top headlines and tweets on July 23.

The scoreboard at Lucas Oil Stadium during Big Ten Media Days. BWI photo

Tweets of the day

The Lions will have their annual Whiteout game against Auburn but also scheduled a student Whiteout for Michigan. Something tells us that the matchup with the Wolverines will end up as a full stadium Whiteout, too, but time will tell. Other game themes have also been released:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZeKAmXJlIGJhY2sgd2l0aCBIYXBweSBWYWxsZXnigJlzIGdyZWF0 ZXN0IGhpdHMg8J+UpfCfjrY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvV2VBcmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNXZUFyZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnLzEwN2tTdHJvbmc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiMxMDdrU3Ryb25nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v NWRmbk1vb0RjayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVkZm5Nb29EY2s8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBlbm5TdGF0ZUZiYWxs KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxs L3N0YXR1cy8xNDE4MjAzNjU3ODUwNDI1MzQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkp1bHkgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

James Franklin turned into a media member on Thursday. Trust us, that was a temporary decision. The head coach had some fun and asked questions of both PJ Mustipher and Tariq Castro-Fields.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgbmV3ZXN0IG1lbWJlciBvZiB0aGUgUGVubiBTdGF0ZSBmb290 YmFsbCBtZWRpYSBiZWF0ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOVg4STZi aVZ4OSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzlYOEk2YmlWeDk8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgS3JpcyBQZXRlcnNlbiAoQEdvUFNVS3JpcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb1BTVUtyaXMvc3RhdHVzLzE0MTgyNzE3NzUwMDQy NzQ2OTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMiwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

We buried it a little bit, but the biggest news to come out of Thursday was Dennis-Sutton's commitment. He is the highest-rated commit since Micah Parsons, and is the No. 1 defensive end in the country.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5qoIENPTU1JVE1FTlQgQUxFUlQg8J+aqDxicj48YnI+Rml2ZS1z dGFyIERFIERhbmkgRGVubmlzLVN1dHRvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0RhbmlEZW5uaXMzMDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QERhbmlEZW5uaXMzMDI8L2E+IGhhcyBjb21taXR0ZWQgdG8gUGVubiBTdGF0 ZS4gPGJyPjxicj5XYXRjaCBoaXMgY29tbWl0bWVudCB2aWRlbyBoZXJlIPCf kYc8YnI+PGJyPk1vcmUgb24gaGlzIGRlY2lzaW9uOiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vTGI5Q2ttUHZtSCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0xiOUNrbVB2bUg8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZcmhpSFVpY0hoIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vWXJoaUhVaWNIaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBS aXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0 YXR1cy8xNDE4MzE3ODI2MzMxNDg0MTY2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bHkgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3cgZGlkIFBlbm4gU3RhdGUgbGFuZCBmaXZlLXN0YXIgRGFuaSBE ZW5uaXMtU3V0dG9uIG92ZXIgQWxhYmFtYSBhbmQgR2VvcmdpYT8gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNGcmllZG1hbj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzRnJpZWRtYW48L2E+IGNhdWdodCB1cCB3 aXRoIGhpbSB0byBicmVhayBkb3duIGhpcyBkZWNpc2lvbjogPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0xiOUNrbVB2bUgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9MYjlDa21Q dm1IPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS1V4cU50c2YwVyI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL0tVeHFOdHNmMFc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxz IChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs cy9zdGF0dXMvMTQxODMxODcxMTE3NDM0ODgwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

It's not Penn State related, but James Franklin was asked to address the Texas and Oklahoma to the SEC reports (he declined to), and well, it seems to be moving fast, according to reports. Check this out:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qcm9taW5lbnQgQmlnIDEyIHNvdXJjZSB0ZWxscyB0aGUgQW1lcmlj YW4tU3RhdGVzbWFuIHRoZSBUZXhhcy1PVSBtb3ZlIHRvIHRoZSBTRUMgaXMg YWxtb3N0IGRvbmUuICZxdW90O1RoZXkmIzM5O3ZlIGJlZW4gd29ya2luZyBv biB0aGlzIGZvciBhIG1pbmltdW0gb2YgNiBtb250aHMsIGFuZCB0aGUgQSZh bXA7TSBsZWFkZXJzaGlwIHdhcyBsZWZ0IG91dCBvZiBkaXNjdXNzaW9ucyBh bmQgd2FzbiYjMzk7dCB0b2xkIGFib3V0IGl0LiZxdW90OyBNb3ZlIGNvdWxk IGJlY29tZSBvZmZpY2lhbCBpbiBhIHdlZWsuPC9wPiZtZGFzaDsgS2lyayBC b2hscyAoQGtib2hscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9r Ym9obHMvc3RhdHVzLzE0MTg1NTM5OTI2OTE0NjYyNDU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SnVseSAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Headlines of the day

Quote of the day