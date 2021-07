Penn State hosts recruits, Lions prepare for roar of fans, more: Newsstand

Penn State is busy hosting underclassmen this week as a short quiet period takes the college football world into August and summer camp. A pair of priority targets shared photos of their day on campus Tuesday, and from the looks of it, the Lions are firmly in play for both. The program is also preparing for roaring fans to be back inside Beaver Stadium this fall, and one outlet asks the endless question: Can anyone catch Ohio State in the Big Ten East? Let's take a look at the top headlines and tweets around the Penn State and college football world for July 28.

The return of fans to Beaver Stadium brings great joy to the Penn State Nittany Lions football program but also presents challenges. BWI photo

Tweets of the day

A pair of Class of 2023 recruits with Penn State offers made it to campus on Tuesday to meet up with the staff. Former tight end commit and four-star Mathias 'Mega' Barnwell, who is 6-foot-5, 240 pounds and from Fredericksburg, Va., brought his family to town, as did Chester, Va., offensive tackle Joshua Miller, who is from Chester, Va. The quiet period runs through the Lasch Bash on Saturday.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NeSBmYW1pbHkgYW5kIEkgaGFkIGFuIGFtYXppbmcgdGltZSBpbiBI YXBweSBWYWxsZXkgdG9kYXksIFRoYW5rIHlvdS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dFQVJFP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV0VBUkU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vY29hY2hqZnJhbmtsaW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGNvYWNoamZyYW5rbGluPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoVEhvd2xlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aFRIb3dsZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2Fj aHNlaWRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hzZWlkZXI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlX19IdW50P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVfX0h1bnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVzdGlueV9Sb2Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QERlc3RpbnlfUm9kPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUFV3 MUd4Z3JDYiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1BVdzFHeGdyQ2I8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgTWVnYSBCYXJud2VsbCAoQG1lZ2FfYmFybndlbGwpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWVnYV9iYXJud2VsbC9zdGF0dXMvMTQy MDEzNDIwNDkyMzQyNDc3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI3 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB2aXNpdCBhdCBQZW5uIFN0YXRlIHRvZGF5ISA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VBcmU/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZUFyZTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZZYTFDNWlxS1MiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS82WWExQzVpcUtTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEQgTyBPIEcgSSBFIOKcjPCf j74gKEBUaGVSZWFsSk1pbGxlcjQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vVGhlUmVhbEpNaWxsZXI0L3N0YXR1cy8xNDIwMTIzNjkzMDc0NzU5 Njg3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

A new safety offer is out in the Class of 2023 o Montgomery, Ala., Alabama Christian Academy prospect Avery Stuart. It's the second reported offer for the 6-foot-2, 175-pound prospect, as Ole Miss entered the mix first. More: Hear the latest BWI PSU football and recruiting podcast here

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYSBvZmZlciBmcm9tIFBlbm4gU3Rh dGUgVW5pdmVyc2l0eeKaqu+4j/CflLUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2FjaE1pY2hhZWxTdTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QENvYWNoTWljaGFlbFN1MTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2FjaEdyZWdIb3dhcmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv YWNoR3JlZ0hvd2FyZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9EYW5ueU1hZGlzb242P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEYW5ueU1h ZGlzb242PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo RG9ja2lucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hEb2NraW5zPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVGVycnlQU1U/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoVGVycnlQU1U8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUxMR0FTVFJORz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQUxMR0FTVFJORzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9hY2FlYWdsZXNmYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AYWNhZWFnbGVzZmJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQUNBRWFnbGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBQ0FFYWds ZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XeFFuRWZaa3o1Ij5waWMu dHdpdHRlci5jb20vV3hRbkVmWmt6NTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBhdmVyeThz dHVhcnQgKEBhdmVyeThzdHVhcnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vYXZlcnk4c3R1YXJ0L3N0YXR1cy8xNDIwMTM1MDAwNzkyNTE0NTYx P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

To the surprise of no one, it sounds like Pat Freiermuth is off to a great start at Pittsburgh camp in the 7-on-7 department, but Steelers coach Mike Tomlin apparently has just one question: Once the pads go on later this week, how will the former All-American block?

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYXQgRnJlaWVybXV0aCBoYXMgbWFkZSBzb21lIGltcHJlc3NpdmUg Y2F0Y2hlcyBpbiBjYW1wIHNvIGZhciwgYnV0IFN0ZWVsZXJzIEdNIEtldmlu IENvbGJlcnQgc2FpZCBNaWtlIFRvbWxpbiBzYXlzIGFmdGVyIGV2ZXJ5IGNh dGNoOiDigJxUaGF04oCZcyBnb29kLiBDYW4geW91IGJsb2NrP+KAnTxicj48 YnI+UGFkcyBjb21lIG9uIHRoaXMgd2VlaywgYW5kIHdl4oCZbGwgaGF2ZSBh biBhbnN3ZXIgb24gdGhhdCBzb29uLjwvcD4mbWRhc2g7IEJyb29rZSBQcnlv ciAoQGJlcHJ5b3IpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmVw cnlvci9zdGF0dXMvMTQyMDA0NzM4NTA3ODczMDc2MD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Micah Shrewsberry will throw out the first pitch at Saturday's Phillies-Pirates game at PNC Park, and some ticket sale proceeds will support THON. There is no word regarding whether or not this is actually an unofficial tryout for the first-year Nittany Lions head basketball coach to join Philadelphia's beleaguered bullpen.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LZXlzdG9uZSBTdGF0ZSBCYXR0bGUg8J+knSBQZW5uIFN0YXRlIE5p Z2h0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9TaHJld3M/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX1NocmV3czwvYT4gd2lsbCB0 aHJvdyBvdXQgdGhlIGZpcnN0IHBpdGNoIGF0IFNhdHVyZGF5JiMzOTtzIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGlyYXRlcz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGlyYXRlczwvYT4gdnMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUGhpbGxpZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBo aWxsaWVzPC9hPiBnYW1lIG9uIFBlbm4gU3RhdGUgTmlnaHQgYXQgUE5DIFBh cmshICQ1IGZyb20gZXZlcnkgdGlja2V0IHNvbGQgYXQgdGhlIGJlbG93IGxp bmsgd2lsbCBiZSBkb25hdGVkIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vVEhPTj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVEhPTjwvYT4g8J+S oDxicj48YnI+8J+On++4jzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFvQ3Z4 akg4aGgiPmh0dHBzOi8vdC5jby8xb0N2eGpIOGhoPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUFyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dlQXJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vWVRWNFpDb1h0UyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1lUVjRaQ29Y dFM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0ZSBNZW7igJlzIEJhc2tldGJh bGwgKEBQZW5uU3RhdGVNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUGVublN0YXRlTUJCL3N0YXR1cy8xNDIwMDU1NDM4NzEyODM2MTA2P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Headlines of the day

Quote of the day