Penn State football NFL roundup: Odafe Oweh shines for Baltimore Ravens

Odafe Oweh didn't need any help — he had both ends of the equation covered. With the Kansas City Chiefs already in Baltimore Ravens territory, driving for a game-winning score, Oweh came around the edge and punched the ball out of running back Clyde Edwards-Helaire's grasp. Oweh then pounced on the fumble he created, helping to secure a win for the Ravens against the defending AFC champions. “The [offensive lineman] was holding me a little bit so I couldn’t get out there the way I wanted to,” Oweh told the Baltimore Sun. “But I got there as much as I could to slap the ball out. Once I saw the ball out, I said, ‘Oh yeah, it’s time.’”



Baltimore Ravens and former Penn State football defensive end Odafe Oweh came up big in prime time. (AP Images)

Odafe Oweh (played at Penn State from 2018-20), DE, Baltimore Ravens

Named the AFC's defensive player of the week, Oweh's forced fumble wasn't the only impact play that he made in his home debut. He finished with three tackles, and a near-sack on Chiefs QB Patrick Mahomes.

Chris Godwin (2014-16), WR, Tampa Bay Buccaneers

Godwin was the standout among the Nittany Lions in the NFL on the offensive side of the ball. He caught four of his five targets from Tom Brady for 62 yards and a touchdown in a 48-25 win over Atlanta.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DR3R3ZWx2ZV8/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENHdHdlbHZlXzwvYT4gZ2V0cyBpbiBv biB0aGUgQnVjcyBzY29yaW5nIGJhcnJhZ2UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzNWS2JFdDROMk8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zVktiRXQ0TjJPPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBEYWlseSBDb2xsZWdpYW4gKEBEYWlseUNvbGxl Z2lhbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYWlseUNvbGxl Z2lhbi9zdGF0dXMvMTQzOTcyNTAxMTA1NzcwOTA1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CdWNzIHJlY2VpdmVyIENocmlzIEdvZHdpbiB3b3JlIGEgUm9iZXJ0 byBDbGVtZW50ZSDigaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bp cmF0ZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBpcmF0ZXM8L2E+4oGpIGpl cnNleSBhbmQgeWVsbG93IE5pa2VzIHRvIHBvc3RnYW1lIGludGVydmlldy4g U2FpZCBzcG9ydHMgYnJpbmcgcGVvcGxlIHRvZ2V0aGVyIGFuZCBDbGVtZW50 ZSBlcGl0b21pemVkIHRoYXQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9PV0g0 RXFiZG14Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vT1dINEVxYmRteDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBHcmVnIEF1bWFuIChAZ3JlZ2F1bWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2dyZWdhdW1hbi9zdGF0dXMvMTQzOTc5MzY1OTExNzk3 NzYwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjAsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Carl Nassib (2011-15), DE, Las Vegas Raiders

The Week One hero for the Raiders came away with one tackle as Las Vegas picked up an impressive road victory at Pittsburgh.

Juwan Johnson (2015-18), TE, New Orleans Saints

Johnson managed one 23-yard reception during an abysmal day for the Saints offense in a loss to Carolina.



Pat Freiermuth (2018-20), TE, Pittsburgh Steelers

Freiermuth built on an encouraging showing in his NFL debut to have a solid day for an otherwise out-of-sync Steelers offense in a loss to Las Vegas. Freiermuth came away with four catches on four targets for 36 yards.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYXQgRnJlaWVybXV0aCB0aHJvdWdoIHR3byBnYW1lcy4gPGJyPjxi cj41IHRhcmdldHM8YnI+NSByZWNlcHRpb25zPGJyPjYwIHlhcmRzPGJyPjxi cj5PdXQtc25hcHBpbmcgRWJyb24gNjItNTEuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TdGVlbGVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1N0ZWVsZXJzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFs ZXggS296b3JhIChAQWxleF9Lb3pvcmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQWxleF9Lb3pvcmEvc3RhdHVzLzE0NDAwNTYzOTk3MzI0Mzcw MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIwLCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdoZXN0LWdyYWRlZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvU3RlZWxlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNTdGVlbGVyczwvYT4gdGhyb3VnaCB0d28gd2Vla3MgKG1p bi4gNTAgc25hcHMpPGJyPjxicj4xLiBDYW1lcm9uIEhleXdhcmQsIERJLSA5 My4zPGJyPjIuIFQuSi4gV2F0dCwgRURHRS0gOTEuODxicj4zLiBKb2UgSGFk ZW4sIENCLSA4NS4xPGJyPjQuIEFsZXggSGlnaHNtaXRoLCBFREdFLSA3NS42 PGJyPjUuIFBhdCBGcmVpZXJtdXRoLCBURS0gNzMuNyA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vdnR1Z29BcDBkcyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Z0dWdvQXAw ZHM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUEZGIFBJVCBTdGVlbGVycyAoQFBGRl9TdGVl bGVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkZfU3RlZWxl cnMvc3RhdHVzLzE0NDAyOTEwNzEzMTM5MjQxMDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Saquon Barkley (2015-17), RB, New York Giants

Barkley continued his return from his ACL injury with another step in the right direction on Thursday night against the Washington Football Team. He rushed for 57 yards on the ground and brought in two passes for 12 yards in the air while getting the majority of the carries after splitting time with other members of the backfield last week. He demonstrated the explosiveness that made him a star with a 41-yard run early in the game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TQVFVT04gQkFSS0xFWSBJUyBCQUNLPGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vQjFGbERIWkNuOSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0IxRmxESFpD bjk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUEZGIChAUEZGKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1BGRi9zdGF0dXMvMTQzODY2NzM4NjkzMzIwMjk0OD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTcsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Miles Sanders (2016-18), RB, Philadelphia Eagles

In a tough day for the Eagles offense, Sanders still managed to contribute here and there, carrying the ball 13 times for 55 yards and catching one pass for four yards.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FYWdsZXMgUkIgc25hcHMgdGhyb3VnaCB0d28gd2Vla3M6PGJyPjxi cj5NaWxlcyBTYW5kZXJzIDg2PGJyPktlbm55IEdhaW53ZWxsIDQ0PGJyPkJv c3RvbiBTY290dCAwPC9wPiZtZGFzaDsgQWRhbSBMZXZpdGFuIChAYWRhbWxl dml0YW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWxldml0 YW4vc3RhdHVzLzE0Mzk5NjE5OTg5MDk3OTYzNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Micah Parsons (2018-19), LB, Dallas Cowboys

Parsons played defensive end for the Cowboys on Sunday, showcasing his versatility after lining at linebacker in Week One. The results were outstanding. He grabbed his first career sack in a win over the Chargers, and earned plenty of love from some of the analytics services after the game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWNhaCBQYXJzb25zIGluIFdlZWsgMjo8YnI+PGJyPvCflLkgOTAu OCBwYXNzLXJ1c2hpbmcgZ3JhZGUgKDJuZCBhbW9uZyBhbGwgZGVmZW5kZXJz KSA8YnI+8J+UuSA4IHByZXNzdXJlcyAoVC0xc3QpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9mdDlvOWF5Nmt2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZnQ5bzlheTZr djwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQRkYgKEBQRkYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUEZGL3N0YXR1cy8xNDM5OTc1MTY4MjUyODI1NjA2P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Robbie Gould (2001-04), K, San Francisco 49ers

Gould turned in a perfect day for the 49ers in a win over the Eagles, connecting on both of the extra points he attempted as well as a 46-yard field goal.

Austin Johnson (2012-15), DT, New York Giants

Johnson contributed four tackles and three solo tackles in the Giants' loss to the Washington Football Team.



Amani Oruwariye (2014-18), CB, Detroit Lions

Oruwariye started at corner for the Lions in their loss on Monday Night Football to the Green Bay Packers. He did not pick up a tackle, and was called for a controversial pass interference penalty.

Chris Hogan (2007-10), WR, New Orleans Saints

The Penn State lacrosse alum caught one pass for 16 yards in New Orleans' heavy defeat to Carolina.



Adrian Amos (2011-14), S, Green Bay Packers

Amos was again a force for the Packers at safety, following up his nine-tackle performance in week one by pitching in with nine solo tackles in week two.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRkZJ RFA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGRklEUDwv YT4gR3JlZW4gQmF5IFBhY2tlcnMgc2FmZXR5IGFsaWdubWVudHM6PGJyPjxi cj5BZHJpYW4gQW1vczxicj5Cb3gvTEIgMTU8YnI+U2xvdCA5PGJyPkRlZXAv RnJlZSAzMzxicj48YnI+RGFybmVsbCBTYXZhZ2U8YnI+Qm94L0xCIDc8YnI+ U2xvdCA2PGJyPkRlZXAvRnJlZSA0NDwvcD4mbWRhc2g7IE1pa2UgV29lbGxl cnQgKEBNaWtlX1dvZWxsZXJ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL01pa2VfV29lbGxlcnQvc3RhdHVzLzE0NDAzMDg1Njc2ODk0MjQ5MDY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Blake Gillikin (2016-19), P, New Orleans Saints

Gillikin had another solid day for the Saints in week two, being kept busy by an offense that didn't do much. He punted six times for a long of 60 yards and an average of 49 yards.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QdW50ZXJzIGFyZSBwZW9wbGUgdG9vLCBhbmQgQmxha2UgR2lsbGlr aW4gaXMgV2VlayAy4oCZcyBTYWludHMgcGxheWVyIG9mIHRoZSBnYW1lOiAg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dpaGw0R2VReWciPmh0dHBzOi8vdC5j by9HaWhsNEdlUXlnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVNhaW50c1dpcmUgKEBU aGVTYWludHNXaXJlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Ro ZVNhaW50c1dpcmUvc3RhdHVzLzE0NDAyODQ3NDE1MTM1ODQ2NDY/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Allen Robinson II (2011-13), WR, Chicago Bears

Robinson II had another relatively quiet game by his standards, although he did find the end zone in Chicago's win over the Bengals, finishing with two catches for 24 yards.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblJvYmlu c29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblJvYmluc29uPC9hPiYj Mzk7cyBURCBjZWxlYnJhdGlvbiDwn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9EYUJlYXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRGFCZWFyczwvYT48YnI+PGJyPvCfk7o6IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DSU52c0NIST9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NJTnZzQ0hJPC9hPiBv biBGT1g8YnI+8J+TsTogTkZMIGFwcCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v bmVWeDF6T0paayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25lVngxek9KWms8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgTkZMIChATkZMKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL05GTC9zdGF0dXMvMTQzOTYzODk5NjIxNzMxOTQyNT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Yetur Gross-Matos (2017-19), DE, Carolina Panthers

Gross-Matos contributed one tackle against the Saints as the Panthers' defense turned in a second consecutive solid showing to begin the season. He is, however, reportedly dealing with an ankle injury.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYW50aGVycyYjMzk7IGluanVyeSByZXBvcnQgYW4gYXBwcm94aW1h dGlvbiBiL2MgdGVhbSBkaWRuJiMzOTt0IHByYWN0aWNlICh3YWxrdGhyb3Vn aCBvbmx5KTo8YnI+RE5QOiBHIFBhdCBFbGZsZWluIChoYW1zdHJpbmcpLCBE RSBZZXR1ciBHcm9zcy1NYXRvcyAoYW5rbGUpLjxicj5MaW1pdGVkOiBUIENh bSBFcnZpbmcgKGtuZWUpLCBERSBNb3JnYW4gRm94IChhbmtsZSkuPGJyPjxi cj5NYXR0IFJodWxlIGFscmVhZHkgcnVsZWQgRWxmbGVpbiBvdXQsIGFuZCBh bGwgYnV0IGRpZCB0aGUgc2FtZSBmb3IgWUdNLjwvcD4mbWRhc2g7IEpvZSBQ ZXJzb24gKEBqb3NlcGhwZXJzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vam9zZXBocGVyc29uL3N0YXR1cy8xNDQwMDgwMTE1OTA4NTAxNTIw P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMCwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Connor McGovern (2016-18), OL, Dallas Cowboys

McGovern moved back into a reserve role in a Dallas win over the Chargers after making a spot start in week one.



KJ Hamler (2017-19), WR, Denver Broncos

Hamler was targeted three times and came away with one reception for five yards in a win over Jacksonville.

Jason Cabinda (2014-17), FB, Detroit Lions

Cabinda caught a pass for four yards in the Lions' loss to the Packers, which revealed to several confused Twitter users that Cabinda is, indeed, a fullback now.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYXNvbiBDYWJpbmRhIGlzIGEgZnVsbGJhY2sgbm93PyBJbnRlcmVz dGluZzwvcD4mbWRhc2g7IENvbm5vciBEZWl0cmljaCAoQENEZWl0cmljaDIy KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NEZWl0cmljaDIyL3N0 YXR1cy8xNDQwMTEzODAxMDAxNjc2ODAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Jesse James (2012-14), TE, Chicago Bears

James did not register a reception in Chicago's win over Cincinnati.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQmVhcnMmIzM5OyBwbGF5aW5nIHRpbWUgZm9yIHNraWxsIHBs YXllcnMgb24gb2ZmZW5zZTo8YnI+PGJyPkRhcm5lbGwgTW9vbmV5IC0gODkl PGJyPkFsbGVuIFJvYmluc29uIC0gODAlPGJyPkRhdmlkIE1vbnRnb21lcnkg LSA4MCU8YnI+Q29sZSBLbWV0IC0gNzIlPGJyPk1hcnF1aXNlIEdvb2R3aW4g LSA0OCU8YnI+RGFtaWVyZSBCeXJkIC0gNDIlPGJyPkppbW15IEdyYWhhbSAt IDM0JTxicj5EYW1pZW4gV2lsbGlhbXMgLSAyMyU8YnI+SmVzc2UgSmFtZXMg LSAyMiU8YnI+Si5QLiBIb2x0eiAtIDExJTwvcD4mbWRhc2g7IENocmlzIEVt bWEgKEBDRW1tYTY3MCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D RW1tYTY3MC9zdGF0dXMvMTQzOTkzNzk4MDU5MzA1MzcwMz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

DaQuan Jones (2010-13), DT, Carolina Panthers

Jones got his first sack of the season on Sunday, adding three tackles in a dominant defensive performance by the Panthers against the Saints.

Nick Scott (2014-18), S, Los Angeles Rams

Scott contributed a tackle to the Rams' road victory over the Colts on Sunday, but also played a part in a special teams fiasco for the Rams when a snap deflected off of him, resulting in a Colts touchdown.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SQU1TIEZVTUJMRSBPTiBBIFBVTlQgTEVBRElORyBUTyBBIENPTFRT IFREIPCfpK8gPGJyPjxicj4odmlhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vTkZMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORkw8L2E+KTxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sSHBFYkZiOWRvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v bEhwRWJGYjlkbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBORkwgb24gRVNQTiAoQEVTUE5O RkwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRVNQTk5GTC9zdGF0 dXMvMTQzOTY3MjE4NjU2Mjg3NTQwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Mike Gesicki (2014-17), TE, Miami Dolphins

Gesicki hauled in three of his six targets for 41 yards in a lopsided loss to the Bills.



Cam Brown (2016-19), LB, New York Giants

Brown was inactive with a hamstring injury this week.



Ryan Bates (2015-18),OL, Buffalo Bills

Bates has made two appearances for the Bills off the bench to begin the season.

Marcus Allen (2014-17), LB, Pittsburgh Steelers

Allen did not register a tackle in Pittsburgh’s loss to Las Vegas.



Kevin Givens (2015-18), DT, San Francisco 49ers

Givens suffered a high ankle sprain and will be out "a while" according to reports.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gcm9tIHllc3RlcmRheTogS3lsZSBTaGFuYWhhbiBzYXlzIEtldmlu IEdpdmVucywgSmFNeWNhbCBIYXN0eSB3aWxsIGJlIG91dCAmcXVvdDthIHdo aWxlJnF1b3Q7OyAzIHJ1bm5pbmcgYmFja3MgdmlzaXRpbmcgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzQ5ZXJzP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jNDllcnM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2o0bFVmRlJ3c1IiPmh0dHBzOi8vdC5jby9qNGxVZkZSd3NS PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IDQ5ZXJzIFdlYnpvbmUgKEA0OWVyc3dlYnpvbmUp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vNDllcnN3ZWJ6b25lL3N0 YXR1cy8xNDQwMzI3NDY3ODU2NTg4ODA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Donovan Smith (2011-14), OL, Tampa Bay Buccaneers

Smith started for the Bucs in their week two win over the Atlanta Falcons.

Troy Apke (2014-17), S, Washington Football Team

Apke did not make a tackle on defense, and had a difficult showing on special teams in a win over the Giants.