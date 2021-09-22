 Penn State Nittany Lions football NFL roundup: Odafe Oweh comes up big for Baltimore Ravens
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Penn State football NFL roundup: Odafe Oweh shines for Baltimore Ravens

David Eckert • BlueWhiteIllustrated
Staff
@davideckert98
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Odafe Oweh didn't need any help — he had both ends of the equation covered.

With the Kansas City Chiefs already in Baltimore Ravens territory, driving for a game-winning score, Oweh came around the edge and punched the ball out of running back Clyde Edwards-Helaire's grasp. Oweh then pounced on the fumble he created, helping to secure a win for the Ravens against the defending AFC champions.

“The [offensive lineman] was holding me a little bit so I couldn’t get out there the way I wanted to,” Oweh told the Baltimore Sun. “But I got there as much as I could to slap the ball out. Once I saw the ball out, I said, ‘Oh yeah, it’s time.’”


Baltimore Ravens and former Penn State football defensive end Odafe Oweh came up big in prime time.
Baltimore Ravens and former Penn State football defensive end Odafe Oweh came up big in prime time. (AP Images)

Odafe Oweh (played at Penn State from 2018-20), DE, Baltimore Ravens 

Named the AFC's defensive player of the week, Oweh's forced fumble wasn't the only impact play that he made in his home debut. He finished with three tackles, and a near-sack on Chiefs QB Patrick Mahomes.

Chris Godwin (2014-16), WR, Tampa Bay Buccaneers 

Godwin was the standout among the Nittany Lions in the NFL on the offensive side of the ball. He caught four of his five targets from Tom Brady for 62 yards and a touchdown in a 48-25 win over Atlanta.

Carl Nassib (2011-15), DE, Las Vegas Raiders

The Week One hero for the Raiders came away with one tackle as Las Vegas picked up an impressive road victory at Pittsburgh.

Juwan Johnson (2015-18), TE, New Orleans Saints

Johnson managed one 23-yard reception during an abysmal day for the Saints offense in a loss to Carolina.


Pat Freiermuth (2018-20), TE, Pittsburgh Steelers 

Freiermuth built on an encouraging showing in his NFL debut to have a solid day for an otherwise out-of-sync Steelers offense in a loss to Las Vegas. Freiermuth came away with four catches on four targets for 36 yards.


Saquon Barkley (2015-17), RB, New York Giants 

Barkley continued his return from his ACL injury with another step in the right direction on Thursday night against the Washington Football Team. He rushed for 57 yards on the ground and brought in two passes for 12 yards in the air while getting the majority of the carries after splitting time with other members of the backfield last week. He demonstrated the explosiveness that made him a star with a 41-yard run early in the game.

Miles Sanders (2016-18), RB, Philadelphia Eagles

In a tough day for the Eagles offense, Sanders still managed to contribute here and there, carrying the ball 13 times for 55 yards and catching one pass for four yards.


Micah Parsons (2018-19), LB, Dallas Cowboys 

Parsons played defensive end for the Cowboys on Sunday, showcasing his versatility after lining at linebacker in Week One. The results were outstanding. He grabbed his first career sack in a win over the Chargers, and earned plenty of love from some of the analytics services after the game.

Robbie Gould (2001-04), K, San Francisco 49ers

Gould turned in a perfect day for the 49ers in a win over the Eagles, connecting on both of the extra points he attempted as well as a 46-yard field goal.

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Austin Johnson (2012-15), DT, New York Giants

Johnson contributed four tackles and three solo tackles in the Giants' loss to the Washington Football Team.


Amani Oruwariye (2014-18), CB, Detroit Lions

Oruwariye started at corner for the Lions in their loss on Monday Night Football to the Green Bay Packers. He did not pick up a tackle, and was called for a controversial pass interference penalty.

Chris Hogan (2007-10), WR, New Orleans Saints 

The Penn State lacrosse alum caught one pass for 16 yards in New Orleans' heavy defeat to Carolina.


Adrian Amos (2011-14), S, Green Bay Packers

Amos was again a force for the Packers at safety, following up his nine-tackle performance in week one by pitching in with nine solo tackles in week two.

Blake Gillikin (2016-19), P, New Orleans Saints 

Gillikin had another solid day for the Saints in week two, being kept busy by an offense that didn't do much. He punted six times for a long of 60 yards and an average of 49 yards.


Allen Robinson II (2011-13), WR, Chicago Bears

Robinson II had another relatively quiet game by his standards, although he did find the end zone in Chicago's win over the Bengals, finishing with two catches for 24 yards.

Yetur Gross-Matos (2017-19), DE, Carolina Panthers 

Gross-Matos contributed one tackle against the Saints as the Panthers' defense turned in a second consecutive solid showing to begin the season. He is, however, reportedly dealing with an ankle injury.


Connor McGovern (2016-18), OL, Dallas Cowboys

McGovern moved back into a reserve role in a Dallas win over the Chargers after making a spot start in week one.


KJ Hamler (2017-19), WR, Denver Broncos

Hamler was targeted three times and came away with one reception for five yards in a win over Jacksonville.

Jason Cabinda (2014-17), FB, Detroit Lions

Cabinda caught a pass for four yards in the Lions' loss to the Packers, which revealed to several confused Twitter users that Cabinda is, indeed, a fullback now.

Jesse James (2012-14), TE, Chicago Bears 

James did not register a reception in Chicago's win over Cincinnati.

DaQuan Jones (2010-13), DT, Carolina Panthers 

Jones got his first sack of the season on Sunday, adding three tackles in a dominant defensive performance by the Panthers against the Saints.

Nick Scott (2014-18), S, Los Angeles Rams

Scott contributed a tackle to the Rams' road victory over the Colts on Sunday, but also played a part in a special teams fiasco for the Rams when a snap deflected off of him, resulting in a Colts touchdown.

Mike Gesicki (2014-17), TE, Miami Dolphins

Gesicki hauled in three of his six targets for 41 yards in a lopsided loss to the Bills.


Cam Brown (2016-19), LB, New York Giants

Brown was inactive with a hamstring injury this week.


Ryan Bates (2015-18),OL, Buffalo Bills

Bates has made two appearances for the Bills off the bench to begin the season.

Marcus Allen (2014-17), LB, Pittsburgh Steelers

Allen did not register a tackle in Pittsburgh’s loss to Las Vegas.


Kevin Givens (2015-18), DT, San Francisco 49ers 

Givens suffered a high ankle sprain and will be out "a while" according to reports.

Donovan Smith (2011-14), OL, Tampa Bay Buccaneers

Smith started for the Bucs in their week two win over the Atlanta Falcons.

Troy Apke (2014-17), S, Washington Football Team 

Apke did not make a tackle on defense, and had a difficult showing on special teams in a win over the Giants.

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