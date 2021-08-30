 Penn State called a sleeper, commits shine in games, more: Newsstand
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Penn State called a sleeper, commits shine in games, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Welcome to Penn State-Wisconsin game week.

The Nittany Lions are now just days away from taking the field as they will travel to meet the Badgers at Camp Randall in Madison this coming Saturday. Kickoff is set for Noon on FOX.

Let's take a look at the top PSU and college football headlines and tweets for Aug. 30.

Tweets of the day

Let's start on the high school football front, where a few current commits absolutely dominated in their respective openers:

We also have mic'd up footage from Beaver Stadium:

There is also plenty of NFL alumni news coming out of the weekend:

Headlines of the day

College Gameday analyst has high expectations for Penn State Football: Kreiser, VBR

It's Penn State-Wisconsin week: Spread, TV info, storylines, notes, more: Pickel, BWI

Highlights: Penn State commit Nick Singleton scores five touchdowns against York High: Allibone, YDR

Early look at PSU-Wisconsin in the BWI Daily

The biggest storylines to watch at Penn State this season: Wogenrich, SI

QB Stone Saunders impresses in first start for Bishop McDevitt: Snyder, BWI

Big Ten Misery Index: Look out, Michigan and MSU — there’s a new team atop the Big Ten: Ford, Detroit Free Press

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Quote of the day

“My coaches made some great calls and the line did an incredible job blocking for me. They’ve been doing well. They work hard at practice and they did a great job in our scrimmage.”

--PSU RB commit Nick Singleton to the Reading Eagle following a 280-yard, five touchdown performance.

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