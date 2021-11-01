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Nittany Nation TV: Recruiting Analyst Adam Friedman talks WeAre22 class
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football
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Nittany Nation TV: Recruiting Analyst Adam Friedman talks WeAre22 class
Richard Schnyderite
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NittanyNation
Publisher
Rivals Mid-Atlantic recruiting analyst Adam Friedman talks to Nittany Nation publisher Richard Schnyderite to break down some of his top prospects in Penn State's 2022 recruiting class and also offers some tidbits on how they are doing in 2023.
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