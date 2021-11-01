 Nittany Nation TV: Recruiting Analyst Adam Friedman talks WeAre22 class
News More News
{{ timeAgo('2021-11-01 15:00:54 -0500') }} football Edit

Nittany Nation TV: Recruiting Analyst Adam Friedman talks WeAre22 class

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Rivals Mid-Atlantic recruiting analyst Adam Friedman talks to Nittany Nation publisher Richard Schnyderite to break down some of his top prospects in Penn State's 2022 recruiting class and also offers some tidbits on how they are doing in 2023.

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the Nittany Lounge free board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}