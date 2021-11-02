 Chatting it up with Penn State's four-star QB Drew Allar
News More News
{{ timeAgo('2021-11-02 12:21:48 -0500') }} football Edit

Nittany Nation TV: Chatting it up with four-star QB Drew Allar

The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com

The Nittany Nation crew caught up with Penn State's four-star quarterback commit Drew Allar to recap his decision to choose the Nittany Lions, addressed the Ohio State visit rumors and talked about his incredible senior year.

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the Nittany Lounge free board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}