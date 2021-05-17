 Watch Dani Dennis-Sutton perform at Rivals Camp New Jersey
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Nitt Clips: Watch Dani Dennis-Sutton at NJ Rivals Camp

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
@RivalsSnyder

Penn State target Dani Dennis-Sutton took home MVP honors Sunday for being the top defensive lineman at this year's Mid-Atlantic stop for Rivals Camp. The four-star prospect was dominant during 1-on-1s, winning nearly every rep.

Nittany Lion fans can watch him perform here!

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