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Watch Dani Dennis-Sutton perform at Rivals Camp New Jersey
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football
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Nitt Clips: Watch Dani Dennis-Sutton at NJ Rivals Camp
Ryan Snyder
•
BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
Penn State target
Dani Dennis-Sutton took home MVP honors Sunday for being the top defensive lineman at this year's Mid-Atlantic stop for Rivals Camp. The four-star prospect was dominant during 1-on-1s, winning nearly every rep.
Nittany Lion fans can watch him perform here!
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