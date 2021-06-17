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Penn State Football Recruiting: Rivals250 CB Keenan Nelson Jr. Interview
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football
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Nitt Clips: Rivals250 CB Keenan Nelson Jr. recaps recent visits
Ryan Snyder
•
BlueWhiteIllustrated
Recruiting Analyst
BWI recruiting analyst Ryan Snyder caught up with Rivals250 corner
Keenan Nelson Jr. in advance of Thursday's Rivals 5-Star Challenge in Atlanta. The two talk about Nelson's recent visits, Penn State's other recruiting efforts, the 5-Star Challenge, and more.
Watch the interview below.
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