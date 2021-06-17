 Penn State Football Recruiting: Rivals250 CB Keenan Nelson Jr. Interview
News More News
{{ timeAgo('2021-06-17 09:00:23 -0500') }} football Edit

Nitt Clips: Rivals250 CB Keenan Nelson Jr. recaps recent visits

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
Recruiting Analyst
@RivalsSnyder

BWI recruiting analyst Ryan Snyder caught up with Rivals250 corner Keenan Nelson Jr. in advance of Thursday's Rivals 5-Star Challenge in Atlanta. The two talk about Nelson's recent visits, Penn State's other recruiting efforts, the 5-Star Challenge, and more.

Watch the interview below.

RELATED: Back for more: Keenan Nelson Jr. recaps second trip to PSU this month

RELATED: Keenan Nelson Jr. recaps "surprise" visit to Penn State

Penn State Nittany Lion, Football, Nittany Lions, Penn State, PSU, We Are

*******

• Talk about this article inside The Lions Den

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Learn more about our print and digital publication, Blue-White Illustrated

• Follow us on Twitter: @BWIonRivals, @NateBauerBWI, @RivalsSnyder, @DavidEckert98

• Follow us on Instagram

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}